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Путин заявил об отсутствии связи между самоубийством Славиной и обысками

Ведомости

Обыск и изъятие оргтехники у нижегородской журналистки Ирины Славиной напрямую не связаны с ее самоубийством, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

На заседании член Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Мысловский отметил, что накануне суицида следователи рано утром провели у Славиной обыск с привлечением вооруженных правоохранителей и изъяли технику, что было излишним, так как журналистка была всего лишь свидетелем по делу.

Путин, в свою очередь, усомнился в связи обыска и суицида. «Я просто не понимаю, в чем была причина тогда для суицида, если она не была даже [фигурантом дела]. Это напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

В середине ноября Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по статье о «доведении до самоубийства» после смерти Славиной, так как не нашел в этом состава преступления.

Славина покончила с собой 2 октября у здания регионального управления МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого журналистка сообщила об обысках в своей квартире. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов и понятые искали брошюры, листовки и счета, связанные с «Открытой Россией» (признана нежелательной в России). У нее, ее мужа и дочери были изъяты карты памяти, ноутбуки, компьютер и телефоны.

Ранее по теме: С Путиным хотят обсудить амнистию, смягчение норм о госизмене и иноагентах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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