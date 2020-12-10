Путин заявил об отсутствии связи между самоубийством Славиной и обысками
Обыск и изъятие оргтехники у нижегородской журналистки Ирины Славиной напрямую не связаны с ее самоубийством, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
На заседании член Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Мысловский отметил, что накануне суицида следователи рано утром провели у Славиной обыск с привлечением вооруженных правоохранителей и изъяли технику, что было излишним, так как журналистка была всего лишь свидетелем по делу.
Путин, в свою очередь, усомнился в связи обыска и суицида. «Я просто не понимаю, в чем была причина тогда для суицида, если она не была даже [фигурантом дела]. Это напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».
В середине ноября Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по статье о «доведении до самоубийства» после смерти Славиной, так как не нашел в этом состава преступления.
Славина покончила с собой 2 октября у здания регионального управления МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого журналистка сообщила об обысках в своей квартире. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов и понятые искали брошюры, листовки и счета, связанные с «Открытой Россией» (признана нежелательной в России). У нее, ее мужа и дочери были изъяты карты памяти, ноутбуки, компьютер и телефоны.