С Путиным хотят обсудить амнистию, смягчение норм о госизмене и иноагентах

На встрече с президентом 10 декабря о правах журналистов хотят говорить несколько человек. Член СПЧ Владимир Соловьев сообщил «РИА Новости», что планирует поднять вопрос об отказе Следственного комитета возбудить дело после смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной. Она погибла 2 октября в результате самосожжения перед зданием областного управления МВД, а перед этим написала в своем Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». По словам собеседника в СПЧ, будет выступать главред «МК» Павел Гусев: он будет говорить о незаконных задержаниях журналистов на митингах, а также планирует говорить об отказах в аккредитации со стороны органов власти. Его может уравновесить член СПЧ Александр Брод, который затронет права российских журналистов за рубежом: в частности, он может предложить ввести санкции за их преследование.