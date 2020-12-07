С Путиным хотят обсудить амнистию, смягчение норм о госизмене и иноагентах

С Путиным хотят обсудить амнистию, смягчение норм о госизмене и иноагентахЧлены совета по правам человека встретились с Сергеем Кириенко
7 декабря первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко провел встречу с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) перед встречей кремлевских правозащитников с Владимиром Путиным. По традиции встреча проходит 10 декабря, на этот раз она может состояться в видеоформате, сказал собеседник в СПЧ. «Мы тезисно изложили Кириенко, о чем хотелось бы поговорить с президентом. Чтобы он знал, как правильно нас представить и его подготовить, а кому уже дадут слово – это решение за первым лицом», – сказал один из членов СПЧ.
Некоторые темы связаны с последствиями пандемии коронавируса. В 2020 г. не проводилась массовая амнистия к 75-летию Победы. Амнистию по закону проводит Госдума, но по традиции последних лет ее предлагает именно президент. Член СПЧ Ева Меркачева предложила поднять вопрос об амнистии в следующем году.
Также Меркачева на встрече с Кириенко предложила лишить следователей права на свое усмотрение запрещать звонки подозреваемых, в частности родственникам, говорит источник в СПЧ. Ранее обвиняемому в госизмене бывшему спецкору «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивану Сафронову следствие отказало в звонках матери, поскольку они, по версии следствия, могут быть использованы для «выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы» (по версии ФСБ, журналист Сафронов передавал секретные данные Чехии). По словам собеседника «Ведомостей», Екатерина Винокурова предложила Кириенко поднять вопрос о конкретизации ст. 275 Уголовного кодекса о госизмене, поскольку по ней «можно посадить весь СПЧ». Также Винокурова предложила обсудить расширение института помилования, которое сейчас объявляется президентом.
На встрече с президентом 10 декабря о правах журналистов хотят говорить несколько человек. Член СПЧ Владимир Соловьев сообщил «РИА Новости», что планирует поднять вопрос об отказе Следственного комитета возбудить дело после смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной. Она погибла 2 октября в результате самосожжения перед зданием областного управления МВД, а перед этим написала в своем Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». По словам собеседника в СПЧ, будет выступать главред «МК» Павел Гусев: он будет говорить о незаконных задержаниях журналистов на митингах, а также планирует говорить об отказах в аккредитации со стороны органов власти. Его может уравновесить член СПЧ Александр Брод, который затронет права российских журналистов за рубежом: в частности, он может предложить ввести санкции за их преследование.
Член СПЧ Кирилл Кабанов может поднять вопрос о киберпреступлениях, торговле базами данных и «трэш-стримах», когда люди платят за то, что смотрят, как нарушается закон: он предлагает, чтобы процесс стрима можно было прерывать. Несколько членов СПЧ говорили о необходимости отказаться от ужесточения законодательства об иностранных агентах. Кроме того, член СПЧ Александр Верховский предложил отказаться от внесенных депутатом Дмитрием Вяткиным поправок, которые запрещают финансирование митингов из-за рубежа (см. «Ведомости» от 23 ноября). Кириенко сообщили, что теперь даже при подготовке митинга против точечной застройки требуется отдельный счет, на котором не должно быть следов иностранных средств. Кроме того, Верховский предложил подумать над частичной декриминализацией статьи о нарушении прав верующих и экстремизме, утверждает участник мероприятия.
Части членов СПЧ нужно демонстрировать наличие «альтернативной» повестки, говорит политолог Михаил Виноградов, что касается классической правозащитной части СПЧ, то проблема скорее в том, что содержание выступлений слабо меняется, «поскольку результат от выступлений ограничен».