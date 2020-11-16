Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

СК отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства журналистки Славиной

Ведомости

Следственный комитет по Нижегородской области отказался возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства главного редактора Koza.press Ирины Славиной, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Караваева, представляющего интересы семьи погибшей.

Такое постановление, по его словам, было передано семье 13 ноября. «В постановлении утверждается, что следователем "не усматриваются объективные данные", которые бы подтвердили состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему (ст. 110 и 110.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

2 октября Славина покончила с собой у здания регионального управления МВД в Нижнем Новгороде. Накануне она предупредила о своей кончине на странице в Facebook. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — написала журналистка. Затем СК заявил, что сообщения СМИ о связи смерти Славиной с проведением обысков у нее дома «не имеет под собой никаких оснований».

За день до этого журналистка сообщила об обысках в своей квартире. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов и понятые искали брошюры, листовки и счета, связанные с «Открытой Россией» (признана нежелательной в России). У нее, ее мужа и дочери были изъяты карты памяти, ноутбуки, компьютер и телефоны.

По данным «Коммерсанта», в день гибели Славиной в СКР выразили намерение провести посмертную психическую экспертизу, согласно результатам которой погибшая «с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности». В качестве аргументов приведены частая смена мест работы из-за «неуживчивости и конфликтности», отсутствие близких друзей, «перепады настроения».

Однако, по словам Караваева, проверка СКР продолжается. Руководитель следственного отдела Владимир Карпухин сообщил о подготовке документа об отмене отказа в возбуждении дела, но документального подтверждения его слов пока нет, отметил адвокат.

Ранее по теме: Песков назвал «трагическим происшествием» самоубийство журналистки Славиной

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных