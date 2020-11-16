СК отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства журналистки Славиной
Следственный комитет по Нижегородской области отказался возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства главного редактора Koza.press Ирины Славиной, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Караваева, представляющего интересы семьи погибшей.
Такое постановление, по его словам, было передано семье 13 ноября. «В постановлении утверждается, что следователем "не усматриваются объективные данные", которые бы подтвердили состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему (ст. 110 и 110.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.
2 октября Славина покончила с собой у здания регионального управления МВД в Нижнем Новгороде. Накануне она предупредила о своей кончине на странице в Facebook. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — написала журналистка. Затем СК заявил, что сообщения СМИ о связи смерти Славиной с проведением обысков у нее дома «не имеет под собой никаких оснований».
За день до этого журналистка сообщила об обысках в своей квартире. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов и понятые искали брошюры, листовки и счета, связанные с «Открытой Россией» (признана нежелательной в России). У нее, ее мужа и дочери были изъяты карты памяти, ноутбуки, компьютер и телефоны.
По данным «Коммерсанта», в день гибели Славиной в СКР выразили намерение провести посмертную психическую экспертизу, согласно результатам которой погибшая «с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности». В качестве аргументов приведены частая смена мест работы из-за «неуживчивости и конфликтности», отсутствие близких друзей, «перепады настроения».
Однако, по словам Караваева, проверка СКР продолжается. Руководитель следственного отдела Владимир Карпухин сообщил о подготовке документа об отмене отказа в возбуждении дела, но документального подтверждения его слов пока нет, отметил адвокат.