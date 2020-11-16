СК отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства журналистки Славиной

За день до этого журналистка сообщила об обысках в своей квартире. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов и понятые искали брошюры, листовки и счета, связанные с «Открытой Россией» (признана нежелательной в России). У нее, ее мужа и дочери были изъяты карты памяти, ноутбуки, компьютер и телефоны.