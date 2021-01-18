Арест Навального может усилить раскол в обществе

Шесть лет за поджог

Головинский суд Москвы 18 января признал виновным в поджоге офиса «Единой России» аспиранта МГУ Азата Мифтахова и приговорил его к шести годам колонии, Елену Горбань и Андрея Ейкина приговорили к четырем и двум годам колонии условно соответственно. Все трое фигурантов дела признаны виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Как следует из приговора, Ейкин признал свою вину – он снимал акцию на видео. Горбань признала вину частично – в частности, она согласилась, что разбила молотком окно офиса «Единой России». Мифтахов своей вины не признал, он считает, что его преследуют за политические взгляды, подчеркивая, что является активным участником движения анархистов и что дело против него сфабриковано сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом МВД. Мифтахов первый раз был задержан в феврале 2019 г. по уголовному делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223 УК), 7 февраля 2019 г. полиция отпустила его и сразу задержала по другому уголовному делу – о поджоге офиса «Единой России» в Ховрине в январе 2018 г. По словам адвоката Мифтахова Светланы Сидоркиной, следствие строило свои доводы по Мифтахову на основании показаний неизвестных свидетелей, которые говорили, что он являлся соучастником поджога.