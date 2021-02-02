В России выявили 16 643 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 16 643 человек, следует из данных оперштаба на 2 февраля. Умерли за сутки 539 заболевших. За весь период в России зарегистрировано около 3,9 млн случаев COVID-19. 3,3 млн человек выздоровели, более 74 тыс. скончались.