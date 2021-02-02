В России выявили 16 643 случая заражения коронавирусом

В России выявили 16 643 случая заражения коронавирусомЭто минимальный показатель прироста заболевших с конца октября прошлого года
За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 16 643 человек, следует из данных оперштаба на 2 февраля. Умерли за сутки 539 заболевших. За весь период в России зарегистрировано около 3,9 млн случаев COVID-19. 3,3 млн человек выздоровели, более 74 тыс. скончались.
Число вновь выявленных за сутки заражений опустилось ниже 17 тыс. впервые с 28 октября 2020 г., когда было объявлено о заражении 16 202 человек.
1 февраля оперштаб сообщал о 17 648 случаях заражения.
В Москве за сутки выявили 1701 нового заболевшего. Всего в Москве зарегистрировано около 934 случаев коронавируса, из них около 96 тыс. продолжают лечение, 824 тыс. выздоровели, более 13,5 тыс. умерли.
Помимо Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли Санкт-Петербург — 1484 случая, Московская область — 1053, Нижегородская область — 459, Воронежская область — 371.
В топ-3 по заболеваемости коронавирусом кроме Москвы вошли Санкт-Петербург — 337 тыс. случаев заражения — и Московская область — около 195 тыс. случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 26,3 млн случаев заражения, на втором месте Индия — около 10,8 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 9,2 млн, на четвертом месте Великобритания — 3,8 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 103,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 2,2 млн смертей от него.