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В России выявили 16 643 случая заражения коронавирусом

Это минимальный показатель прироста заболевших с конца октября прошлого года
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 16 643 человек, следует из данных оперштаба на 2 февраля. Умерли за сутки 539 заболевших. За весь период в России зарегистрировано около 3,9 млн случаев COVID-19. 3,3 млн человек выздоровели, более 74 тыс. скончались.

Число вновь выявленных за сутки заражений опустилось ниже 17 тыс. впервые с 28 октября 2020 г., когда было объявлено о заражении 16 202 человек.

1 февраля оперштаб сообщал о 17 648 случаях заражения.

В Москве за сутки выявили 1701 нового заболевшего. Всего в Москве зарегистрировано около 934 случаев коронавируса, из них около 96 тыс. продолжают лечение, 824 тыс. выздоровели, более 13,5 тыс. умерли.

Помимо Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли Санкт-Петербург — 1484 случая, Московская область — 1053, Нижегородская область — 459, Воронежская область — 371. 

В топ-3 по заболеваемости коронавирусом кроме Москвы вошли Санкт-Петербург — 337 тыс. случаев заражения — и Московская область — около 195 тыс. случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 26,3 млн случаев заражения, на втором месте Индия — около 10,8 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 9,2 млн, на четвертом месте Великобритания — 3,8 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 103,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 2,2 млн смертей от него. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных