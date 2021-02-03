В России выявили 16 474 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 16 474 новых случая заражения коронавирусомЭто минимальный показатель прироста заболевших с конца октября прошлого года
За последние сутки в России выявили 16 474 новых случая коронавируса, следует из данных оперштаба на 3 февраля. Это минимальный показатель прироста заболевших с конца октября 2020 г. За сутки умерли 526 заболевших.
За весь период в России зарегистрировано 3 901 204 случая коронавируса в 85 регионах. Выздоровело более 3,3 млн человек, более 74,6 тыс. скончались.
2 февраля оперштаб сообщал о 16 643 случаях заражения.
В Москве за сутки выявили 1 545 новых случаев COVID-19. Всего в Москве зарегистрировано около 935 355 заболевших, из них около 92 тыс. продолжают лечение, 829 тыс. выздоровели, более 13,6 тыс. умерли.
Кроме Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли: Санкт-Петербург — 1916 случая, Московская область — 773, Нижегородская область — 477, Воронежская область — 369.
В топ-3 по общему количеству заболевших помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — более 339 тыс. случаев заражения — и Московская область — более 195 тыс. случаев.