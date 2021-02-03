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В России выявили 16 474 новых случая заражения коронавирусом

Это минимальный показатель прироста заболевших с конца октября прошлого года
Дарина Бухарова
АГН Москва

За последние сутки в России выявили 16 474 новых случая коронавируса, следует из данных оперштаба на 3 февраля. Это минимальный показатель прироста заболевших с конца октября 2020 г. За сутки умерли 526 заболевших.

За весь период в России зарегистрировано 3 901 204 случая коронавируса в 85 регионах. Выздоровело более 3,3 млн человек, более 74,6 тыс. скончались.

2 февраля оперштаб сообщал о 16 643 случаях заражения.

В Москве за сутки выявили 1 545 новых случаев COVID-19. Всего в Москве зарегистрировано около 935 355 заболевших, из них около 92 тыс. продолжают лечение, 829 тыс. выздоровели, более 13,6 тыс. умерли.

Кроме Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли: Санкт-Петербург — 1916 случая, Московская область — 773, Нижегородская область — 477, Воронежская область — 369. 

В топ-3 по общему количеству заболевших помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — более 339 тыс. случаев заражения — и Московская область — более 195 тыс. случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных