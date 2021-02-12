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В России выявили 15 089 случаев заражения коронавирусом

Умерли за сутки 507 пациентов
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 15 089 человек, следует из статистики оперштаба на 12 февраля. Умерли за сутки 507 человек. За весь период в России зарегистрировали 4 млн случаев заражения. 3,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, 78 тыс. — скончались.

Лидером по суточному приросту заболевших вновь оказалась Москва. Там афиксировали 2139 заболевших. За весь период в городе зарегистрировано 953 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжают лечение более 73 тыс. заболевших. Умерли более 14 тыс. Второе место занял Санкт-Петербург (+1134). В топ-5 по заболеваемости также вошли Московская область (+ 842), Нижегородская область (+439) и Воронежская область (+359).

Столица также остается лидером по общему числу выявленных с начала пандемии случаев. На втором месте — Санкт-Петербург (351 тыс.). В топ-5 по общему числу заболевших находятся Московская (203 тыс.), Нижегородская(89 тыс.) и Свердловская (74 тыс.) области.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 27,4 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,9 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 9,7 млн, на четвертом месте Великобритания — 4 млн. Всего в мире зарегистрировали 107,8 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,4 млн смертей от него. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных