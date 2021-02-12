В России выявили 15 089 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 15 089 человек, следует из статистики оперштаба на 12 февраля. Умерли за сутки 507 человек. За весь период в России зарегистрировали 4 млн случаев заражения. 3,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, 78 тыс. — скончались.