В России выявили 15 089 случаев заражения коронавирусом

В России выявили 15 089 случаев заражения коронавирусомУмерли за сутки 507 пациентов
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 15 089 человек, следует из статистики оперштаба на 12 февраля. Умерли за сутки 507 человек. За весь период в России зарегистрировали 4 млн случаев заражения. 3,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, 78 тыс. — скончались.
Лидером по суточному приросту заболевших вновь оказалась Москва. Там афиксировали 2139 заболевших. За весь период в городе зарегистрировано 953 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжают лечение более 73 тыс. заболевших. Умерли более 14 тыс. Второе место занял Санкт-Петербург (+1134). В топ-5 по заболеваемости также вошли Московская область (+ 842), Нижегородская область (+439) и Воронежская область (+359).
Столица также остается лидером по общему числу выявленных с начала пандемии случаев. На втором месте — Санкт-Петербург (351 тыс.). В топ-5 по общему числу заболевших находятся Московская (203 тыс.), Нижегородская(89 тыс.) и Свердловская (74 тыс.) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 27,4 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,9 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 9,7 млн, на четвертом месте Великобритания — 4 млн. Всего в мире зарегистрировали 107,8 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,4 млн смертей от него.