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Пять вопросов о вакцине против COVID-19

«Ведомости» выяснили, справится ли фармпромышленность с массовой вакцинацией
Мария Котова Максим Иванов
Евгений Разумный / Ведомости

1. Сколько нужно вакцины?

Согласно заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для выработки коллективного иммунитета к осени 2021 г., когда начнется эпидемический сезон, привить нужно 60% населения. По данным Росстата на 1 ноября 2020 г., в России живет 146,4 млн человек, соответственно, нужно произвести 87,8 млн доз вакцины (двухкомпонентных, как в случае со «Спутник V»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных