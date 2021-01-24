Пять вопросов о вакцине против COVID-19

Согласно заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для выработки коллективного иммунитета к осени 2021 г., когда начнется эпидемический сезон, привить нужно 60% населения. По данным Росстата на 1 ноября 2020 г., в России живет 146,4 млн человек, соответственно, нужно произвести 87,8 млн доз вакцины (двухкомпонентных, как в случае со «Спутник V»).