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Дмитрий Морозов: Микроскопом гвозди забивать нам неинтересно

Гендиректор и совладелец Biocad – о том, что будет с новыми фармацевтическими мощностями, созданными сейчас для производства вакцины против COVID-19
Мария Котова
Гендиректор и совладелец Biocad Дмитрий Морозов /Дмитрий Феоктистов / ТАСС
– Был ли российский фармацевтический рынок, по вашему мнению, готов к пандемии?

– Никто не был готов. Одна из ключевых проблем заключается в том, что в России до сих пор практически не налажено собственное производство фармацевтических субстанций, без которых невозможно создание вообще никаких препаратов, в том числе вакцин. Большинство компаний импортируют сырье. Мы [Biocad] много раз предупреждали, что этот вопрос необходимо решать, но ничего сделано не было. И сейчас жизнь показала, что побеждает тот, кто сам производит субстанции. Раньше они ввозились из-за рубежа, но, когда началась пандемия, Россия сразу этих поставок лишилась, так как иностранные компании сосредоточились на том, чтобы обеспечить сырьем в первую очередь собственные страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных