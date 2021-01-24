Дмитрий Морозов: Микроскопом гвозди забивать нам неинтересно

– Никто не был готов. Одна из ключевых проблем заключается в том, что в России до сих пор практически не налажено собственное производство фармацевтических субстанций, без которых невозможно создание вообще никаких препаратов, в том числе вакцин. Большинство компаний импортируют сырье. Мы [Biocad] много раз предупреждали, что этот вопрос необходимо решать, но ничего сделано не было. И сейчас жизнь показала, что побеждает тот, кто сам производит субстанции. Раньше они ввозились из-за рубежа, но, когда началась пандемия, Россия сразу этих поставок лишилась, так как иностранные компании сосредоточились на том, чтобы обеспечить сырьем в первую очередь собственные страны.