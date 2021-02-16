Генпрокуратура отчиталась о сокращении числа проверок предпринимателей в 2020 году

На обвинения ответят удалениями

Любой гражданин сможет требовать во внесудебном порядке удалять из интернета информацию, которую сочтет недостоверной или клеветнической (в том числе связанной с обвинением в совершении преступления), а также блокировать сайты (ресурсы), распространяющие такие сведения. Законопроект внесли в Госдуму депутаты Сергей Боярский, Андрей Альшевских («Единая Россия») и Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). Заявление гражданина – с указанием паспортных данных и контактной информации – должно быть написано на имя прокурора региона с обоснованием «недостоверности размещенной информации». К этому, следует из предложенных поправок в закон «Об информации...», необходимо приложить нотариально заверенный скриншот («копия сайта») и документы, подтверждающие недостоверность данных, – последнее условие не является обязательным. В течение 10 дней представители региональной прокуратуры проводят проверку заявления от гражданина, составляют заключение «о наличии оснований для принятия мер по удалению информации» и иных мерах реагирования, после чего информация переправляется в Генпрокуратуру. Руководство ведомства после этого может потребовать от Роскомнадзора удаления информации и блокировки ресурса.