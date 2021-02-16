Генпрокуратура отчиталась о сокращении числа проверок предпринимателей в 2020 году

Генпрокуратура отчиталась о сокращении числа проверок предпринимателей в 2020 годуПоложение бизнеса это не сильно улучшило, говорит эксперт
Уменьшение числа плановых проверок субъектов предпринимательства с 400 000 до 200 000, как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры 16 февраля, стало ключевым фактором общего снижения административного давления на бизнес в условиях пандемии коронавируса.
В марте 2020 г., в начале борьбы с COVID-19, правительство России ввело мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса и ограничило внеплановые. Мораторий был продлен правительством осенью 2020 г. на весь 2021 год. Продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса поручал президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет» в октябре 2020 г. «Меры позволили наполовину сократить сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и ИП на 2020 г.», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В 2021 г. контролирующие ведомства предлагали планово провести более 488 000 проверок, каждая четвертая из этого числа была отклонена прокурорами, 60 000 проверок не будут проведены благодаря мораторию на инспекции малых предприятий, сообщили в ведомстве.
На обвинения ответят удалениями
Любой гражданин сможет требовать во внесудебном порядке удалять из интернета информацию, которую сочтет недостоверной или клеветнической (в том числе связанной с обвинением в совершении преступления), а также блокировать сайты (ресурсы), распространяющие такие сведения. Законопроект внесли в Госдуму депутаты Сергей Боярский, Андрей Альшевских («Единая Россия») и Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). Заявление гражданина – с указанием паспортных данных и контактной информации – должно быть написано на имя прокурора региона с обоснованием «недостоверности размещенной информации». К этому, следует из предложенных поправок в закон «Об информации...», необходимо приложить нотариально заверенный скриншот («копия сайта») и документы, подтверждающие недостоверность данных, – последнее условие не является обязательным. В течение 10 дней представители региональной прокуратуры проводят проверку заявления от гражданина, составляют заключение «о наличии оснований для принятия мер по удалению информации» и иных мерах реагирования, после чего информация переправляется в Генпрокуратуру. Руководство ведомства после этого может потребовать от Роскомнадзора удаления информации и блокировки ресурса.
«Бизнес действительно был под меньшим прессом в 2020 г., но проверки не полностью исчезли, их просто стало меньше, однако это исключительно следствие пандемии», – говорит сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Он уточнил, что, несмотря на мораторий, некоторые ведомства «ухитрялись проводить проверки вопреки прямым запретам».
Данилов-Данильян отметил, что мораторий не сопровождался резким увеличением количества аварий на производстве, проблем и жалоб потребителей, а значит, число проверок можно сокращать и в будущем: «Это чаще всего такая фикция, раз ничего страшного не произошло». Данилов-Данильян считает, что нарушения со стороны бизнеса регулирует рынок.
«Говорить о снижении давления на бизнес не приходится. Да, проверок стало меньше. Но вот уголовных дел, возбужденных по экономическим составам, стало заметно больше», – говорит управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Он уточнил, что «особо опасной» для бизнеса стала ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил): «Как грибы после дождя появились уголовные дела за сам факт создания угрозы массового заражения людей».