Бывший координатор «Открытой России» осуждена на четыре года условно

Бывший координатор «Открытой России» осуждена на четыре года условноЭто приговор по первому делу о работе в нежелательной организации
Ростовская активистка Анастасия Шевченко 18 февраля приговорена Октябрьским судом города к четырем годам условно по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК) с испытательным сроком четыре года, передает «Интерфакс». Сторона обвинения просила назначить ей пять лет колонии общего режима, Шевченко настаивала на своей невиновности.
По версии следствия, Шевченко «состояла в организации «Открытая Россия», учрежденной в Великобритании», которая признана на территории страны нежелательной организацией, и активно участвовала в ее деятельности. Якобы именно представляя эту организацию, она вела дебаты с членом «Единой России» Игорем Третьяковым и участвовала в городском митинге.
Шевченко не отрицает, что была членом федерального совета «Открытой России», однако говорит, что состояла не в признанной нежелательной организации, а в одноименном сетевом движении, которое не попадало в категорию нежелательных. Свое уголовное дело она считает политически мотивированным и утверждает, что не вела никакой незаконной деятельности. С поста координатора «Открытой России» в Ростове-на-Дону она ушла в 2018 г. и возглавила предвыборный штаб Ксении Собчак, которая тогда вела президентскую кампанию.
Шевченко была арестована в январе 2019 г., основанием для возбуждения уголовного дела стали два административных протокола (по ст. 20.33 КоАПа) о сотрудничестве с нежелательной организацией. Ее уголовное дело стало первым по ст. 284.1 УК. У Шевченко на момент ее задержания было трое несовершеннолетних детей, старшая, инвалид 1-й группы, нуждалась в постоянном уходе. Несмотря на это, суд решил избрать ей как меру пресечения домашний арест.
30 января ее дочку госпитализировали в тяжелом состоянии. После многочисленных призывов политиков и общественных деятелей следователь разрешил ей поехать в больницу, но уже 31 января девушка скончалась. Дело Шевченко первое по этой статье, но не первый приговор по ней. Такие же обвинения были предъявлены активисту из Екатеринбурга Максиму Верникову.
11 февраля 2020 г. суд признал его виновным в сотрудничестве с «Открытой Россией» и приговорил к 300 часам обязательных работ. Дело по той же статье было возбуждено и против активистки этой же организации Яны Антоновой, которая 2 октября 2020 г. приговорена к 240 часам обязательных работ. Уголовное дело было возбуждено и против экс-координатора «Открытой России» в Тюмени Антона Михальчука, который с 2019 г. не живет в России, поэтому задержать его не смогли.
Весной 2019 г. движение «Открытая Россия» объявило о своей ликвидации из-за большого числа дел, заведенных на ее активистов, с целью помочь им. Политолог Константин Калачев считает, что приговор Шевченко – часть кампании по запугиванию, он имеет дидактический характер. «Приговор объясняет активистам, что с ними может быть, но это не имеет никакого отношения к праву», – добавил он.