Бывший координатор «Открытой России» осуждена на четыре года условно

11 февраля 2020 г. суд признал его виновным в сотрудничестве с «Открытой Россией» и приговорил к 300 часам обязательных работ. Дело по той же статье было возбуждено и против активистки этой же организации Яны Антоновой, которая 2 октября 2020 г. приговорена к 240 часам обязательных работ. Уголовное дело было возбуждено и против экс-координатора «Открытой России» в Тюмени Антона Михальчука, который с 2019 г. не живет в России, поэтому задержать его не смогли.