В России выявили второй раз за полгода менее 11 000 случаев COVID-19 за сутки

В России выявили второй раз за полгода менее 11 000 случаев COVID-19 за суткиЗафиксировано 452 летальных исхода
В России за сутки выявили 10 535 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране составило 4 278 750. Умерли за день 452 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 87 348, всего выздоровели 3 853 734 человека.
Вчера, 2 марта, оперштаб сообщил о 10 565 новых заболевших. Ранее меньше 11 тыс. инфицированных за сутки фиксировали 5 октября 2020 г. — 10 888 случаев, 4 октября — 10 499 случаев.
В Москве за сутки выявили 1 284 новых случаев COVID-19, 46 человек умерли. Кроме Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли: Санкт-Петербург — 962 случая, Московская область — 691, Нижегородская область — 388, Воронежская область — 286.
Общее число выявленных случаев в Москве составляет 983 134. Общее число летальных исходов в столице — 15 192, выздоровевших — 903 100 человек.
В топ-3 по общему числу заболевших помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — 370 019 случаев заражения, а также Московская область — 215 898 случаев.