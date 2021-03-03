В России выявили второй раз за полгода менее 11 000 случаев COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 10 535 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране составило 4 278 750. Умерли за день 452 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 87 348, всего выздоровели 3 853 734 человека.