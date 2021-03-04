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Минюст признал близкий к Алексею Навальному профсоюз «Альянс врачей» иноагентом

В организации отрицают получение денег из-за границы
Анастасия Беляева
Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева /ТАСС

3 марта Минюст включил профсоюз «Альянс врачей» в реестр НКО-иноагентов. «В ходе проверочных мероприятий в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства, не уточнив детали.

«Альянс врачей» пока не получил официальных разъяснений от Минюста, а новости о внесении НКО в реестр иноагентов стали для членов организации неожиданностью, сказала «Ведомостям» пресс-секретарь альянса Александра Захарова. «Мы не получаем иностранное финансирование, все пожертвования приходят с российских счетов. Что подразумевается под политической активностью – тоже непонятно», – уточнила Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных