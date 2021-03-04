Минюст признал близкий к Алексею Навальному профсоюз «Альянс врачей» иноагентом

Минюст признал близкий к Алексею Навальному профсоюз «Альянс врачей» иноагентомВ организации отрицают получение денег из-за границы
3 марта Минюст включил профсоюз «Альянс врачей» в реестр НКО-иноагентов. «В ходе проверочных мероприятий в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства, не уточнив детали.
«Альянс врачей» пока не получил официальных разъяснений от Минюста, а новости о внесении НКО в реестр иноагентов стали для членов организации неожиданностью, сказала «Ведомостям» пресс-секретарь альянса Александра Захарова. «Мы не получаем иностранное финансирование, все пожертвования приходят с российских счетов. Что подразумевается под политической активностью – тоже непонятно», – уточнила Захарова.
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