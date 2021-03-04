Минюст признал близкий к Алексею Навальному профсоюз «Альянс врачей» иноагентом

«Альянс врачей» пока не получил официальных разъяснений от Минюста, а новости о внесении НКО в реестр иноагентов стали для членов организации неожиданностью, сказала «Ведомостям» пресс-секретарь альянса Александра Захарова. «Мы не получаем иностранное финансирование, все пожертвования приходят с российских счетов. Что подразумевается под политической активностью – тоже непонятно», – уточнила Захарова.