Бюро переводов нашло, как заработать на Алексее Навальном

Олег Егоров по образованию психолог-педагог, до создания Ex Libris он работал в продажах, говорится на сайте компании. Геннадий Егоров не так давно, с 6 августа 2019 г., ведет на платформе «Яндекс.Дзен» блог «Бюро переводов братьев Егоровых», там сказано, что он офицер запаса ВМФ. Так, после выхода 19 января 2021 г. фильма Навального о дворце в Геленджике в блоге было написано: «Путин <...> правит более двадцати лет, обладает полной неприкосновенностью со стороны закона и, естественно, выше его. К слову, он правит уже дольше многих царей». А вот Навального, говорится там, поддерживают из-за границы.