Бюро переводов нашло, как заработать на Алексее Навальном

Бюро переводов нашло, как заработать на Алексее НавальномВ деятельности политика и его блоге нашли что-то вредное для бизнесменов
Владельцы бюро переводов Ex Libris Олег и Геннадий Егоровы обратились в Люблинский районный суд Москвы с иском к политику Алексею Навальному с требованием о взыскании с него в общей сумме 10 млн руб. в связи с организацией несанкционированных акций протеста, сообщил ТАСС 4 марта.
От компании Google, которая владеет видеохостингом YouTube и выступает соответчиком, истцы в том же заявлении потребовали удалить канал Навального. По мнению братьев Егоровых, именно видеоблог политика сподвиг его сторонников выйти на протесты, из-за чего был затруднен доступ в офис бюро переводов в Москве и компании был нанесен ущерб, поясняет ТАСС. «Иск Егоровых поступил в суд, он находится в канцелярии, пока он не принят и не распределен судье», – добавил собеседник агентства.
Олег Егоров по образованию психолог-педагог, до создания Ex Libris он работал в продажах, говорится на сайте компании. Геннадий Егоров не так давно, с 6 августа 2019 г., ведет на платформе «Яндекс.Дзен» блог «Бюро переводов братьев Егоровых», там сказано, что он офицер запаса ВМФ. Так, после выхода 19 января 2021 г. фильма Навального о дворце в Геленджике в блоге было написано: «Путин <...> правит более двадцати лет, обладает полной неприкосновенностью со стороны закона и, естественно, выше его. К слову, он правит уже дольше многих царей». А вот Навального, говорится там, поддерживают из-за границы.
Участники какой акции в 2021 г. (23, 31 января или 2 февраля) якобы нанесли вред бюро переводов – ТАСС не уточнил. Это не указано и в иске братьев, фрагменты которого обнародовали «Открытые медиа». Центральный офис Ex Libris, согласно данным на сайте компании, находится на Каланчевской улице, мимо которой к СИЗО «Матросская тишина» действительно ходила часть протестующих.
У канала Навального 6,51 млн подписчиков. На нем можно узнать как о протестных акциях, так и о других материалах ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов): к примеру, после возвращения Навального в Россию из Германии, где он лечился от предполагаемого отравления, и после его ареста там был размещен фильм «Дворец для Путина» (114 млн просмотров).
В тексте заявления братья Егоровы обосновывают обращение в суд ст. 151 Гражданского кодекса: «Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации».
Истцы ссылаются на то, что деятельность Навального и видеохостинга YouTube мешает Владимиру Путину «осуществлять руководство внешней политикой и исполнять иные функции президента» (его просят привлечь в качестве третьего лица), а деятельность самого Навального «влечет возникновение физических и нравственных страданий у братьев Егоровых».
Эксперт РАЭК Карен Казарян отмечает, что российский суд может потребовать «что угодно», но по формальным признакам права требовать удаления информации с YouTube нет, а значит, иск по этому вопросу не должны принимать к рассмотрению.
Это не первый подобный иск. 27 февраля ТАСС сообщал со ссылкой на адвоката обвиняемого Глеба Марьясова Дмитрия Захватова, что следователи признали Московский метрополитен и «Мосгортранс» потерпевшими по делу о перекрытии дорог во время акции 23 января в Москве, а сумма ущерба составляет около 3 млн руб. «Как заявил представитель «Мосгортранса», перекрытие улиц привело к задержке движения на маршрутах, услуги по перевозкам пассажирам надлежащим образом оказать не смогли, плановые рейсы не были выполнены», – отмечал адвокат. В 2019 г. ресторан «Армения» отсудил 241 520 руб. у организаторов акции 27 июля в центре Москвы под предлогом того, что заведение в этот день пришлось закрыть.