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Разъяснения Верховного суда об антимонопольной практике обновились впервые за 12 лет

Теперь выявлять картельные сговоры станет сложнее
Анастасия Беляева
Андрей Гордеев / Ведомости

Пленум Верховного суда России утвердил 4 марта постановление о практике применения судами антимонопольного законодательства. Этот документ с названием «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» пришел на смену аналогичному с тем же названием, который не обновлялся с 2008 г. Теперь наказывать за картельные сговоры станет сложнее, точно так же, как и в целом выносить решения по антимонопольным спорам. При этом новые нормы будут распространяться не только на традиционных продавцов товаров и услуг, но и, например, на госучреждения.

Одним из самых существенных изменений антимонопольного законодательства, по мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, стало повышение требований к выявлению картельных сговоров. Так, пункты 22–25 постановления устанавливают более высокие стандарты доказывания, рекомендуя судам искать более точные доказательства, а не руководствоваться косвенными.

Это приведет к тому, что подпасть под статус незаконного союза с целью контроля цен станет сложнее. «Эти пункты фактически разрушают работу [бывшего руководителя ФАС Игоря] Артемьева», – сказал «Ведомостям» юрист «Трансперенси интернешнл – Р» Дмитрий Сухарев. По его мнению, за последние годы «число картелей действительно сократилось», а новые ужесточенные требования могут изменить эту тенденцию на противоположную.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных