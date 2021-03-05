Разъяснения Верховного суда об антимонопольной практике обновились впервые за 12 лет

Разъяснения Верховного суда об антимонопольной практике обновились впервые за 12 летТеперь выявлять картельные сговоры станет сложнее
Пленум Верховного суда России утвердил 4 марта постановление о практике применения судами антимонопольного законодательства. Этот документ с названием «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» пришел на смену аналогичному с тем же названием, который не обновлялся с 2008 г. Теперь наказывать за картельные сговоры станет сложнее, точно так же, как и в целом выносить решения по антимонопольным спорам. При этом новые нормы будут распространяться не только на традиционных продавцов товаров и услуг, но и, например, на госучреждения.
Одним из самых существенных изменений антимонопольного законодательства, по мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, стало повышение требований к выявлению картельных сговоров. Так, пункты 22–25 постановления устанавливают более высокие стандарты доказывания, рекомендуя судам искать более точные доказательства, а не руководствоваться косвенными.
Это приведет к тому, что подпасть под статус незаконного союза с целью контроля цен станет сложнее. «Эти пункты фактически разрушают работу [бывшего руководителя ФАС Игоря] Артемьева», – сказал «Ведомостям» юрист «Трансперенси интернешнл – Р» Дмитрий Сухарев. По его мнению, за последние годы «число картелей действительно сократилось», а новые ужесточенные требования могут изменить эту тенденцию на противоположную.