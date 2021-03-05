Разъяснения Верховного суда об антимонопольной практике обновились впервые за 12 лет

Пленум Верховного суда России утвердил 4 марта постановление о практике применения судами антимонопольного законодательства. Этот документ с названием «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» пришел на смену аналогичному с тем же названием, который не обновлялся с 2008 г. Теперь наказывать за картельные сговоры станет сложнее, точно так же, как и в целом выносить решения по антимонопольным спорам. При этом новые нормы будут распространяться не только на традиционных продавцов товаров и услуг, но и, например, на госучреждения.