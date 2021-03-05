В России за сутки выявили 11 024 новых случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 115 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 28,8 млн случаев, Индии (свыше 11,1 млн) и Бразилии (более 10,7 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.