Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В России за сутки выявили 11 024 новых случая коронавируса

Суточный прирост заразившихся COVID-19 держится выше 11 000 второй день подряд
Анастасия Шинкеева
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 11 024 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 301 159. Умерли за день 462 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 88 285.

Суточный прирост заразившихся COVID-19 держится выше 11 000 второй день подряд. Вчера, 4 марта, оперштаб сообщил о 11 385 новых случаях коронавируса.

В Москве за сутки выявили 1757 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2249 пациентов, скончались 54 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+983), Подмосковье (+750), Нижегородская (+384) и Воронежская (+279) области.

За сутки в России полностью выздоровели 15 464 человека. Общее число выздоровевших возросло до 3 885 321 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 115 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 28,8 млн случаев, Индии (свыше 11,1 млн) и Бразилии (более 10,7 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных