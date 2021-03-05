В России за сутки выявили 11 024 новых случая коронавирусаСуточный прирост заразившихся COVID-19 держится выше 11 000 второй день подряд
В России за сутки выявили 11 024 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 301 159. Умерли за день 462 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 88 285.
Суточный прирост заразившихся COVID-19 держится выше 11 000 второй день подряд. Вчера, 4 марта, оперштаб сообщил о 11 385 новых случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявили 1757 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2249 пациентов, скончались 54 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+983), Подмосковье (+750), Нижегородская (+384) и Воронежская (+279) области.
За сутки в России полностью выздоровели 15 464 человека. Общее число выздоровевших возросло до 3 885 321 человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 115 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 28,8 млн случаев, Индии (свыше 11,1 млн) и Бразилии (более 10,7 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.