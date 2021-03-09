В России за сутки выявили 9 445 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. За сутки умерли 336 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 342 474. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 89 809, всего выздоровели 3 932 177 пациентов.