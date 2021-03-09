В России за сутки выявили 9 445 новых случаев коронавирусаВпервые с октября выявлено менее 10000 новых заболевших
В России за сутки выявили 9 445 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. За сутки умерли 336 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 342 474. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 89 809, всего выздоровели 3 932 177 пациентов.
Вчера, 8 марта, оперштаб сообщил о 10 253 новых заболевших. Ранее менее 10 тыс. заболевших было зарегистрировано 3 октября 2020 г. (9 859) и 2 октября (9 412).
В Москве за сутки зафиксировали 1066 новых случаев COVID-19. На втором месте по суточному приросту новых случаев коронавируса Санкт-Петербург (941 случаев), на третьем — Московская область (523), на четвертом — Нижегородская область (373), Ростовская область (262).
Общее число заболевших за весь период пандемии в Москве составило 992 882. Общее число летальных исходов в столице — 15 496, выздоровели 913 173 человека.
В топ-3 по общему числу заразившихся помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — 375 828 случаев COVID-19, а также Московская область — 220 129 случаев.