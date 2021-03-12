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В России четвертый день подряд выявили менее 10 000 случаев коронавируса

За последние сутки зафиксировано 9794 новых случая болезни
Дарина Бухарова
Максим Стулов / Ведомости

В России за последние сутки зафиксировано 9794 новых случая коронавируса, следует из статистики оперативного штаба. Умерли 486 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 370 617. Общее число выздоровевших составило 3 973 029.

Вчера, 11 марта, оперштаб сообщил о выявлении коронавируса у 9270 человек. 10 марта сообщалось о 9079 заболевших, 9 марта о 9 445 новых заболевших. Ранее менее 10 тыс. заболевших было зарегистрировано 3 октября 2020 г. (9 859) и 2 октября (9 412).

В Москве за сутки зафиксировали 1610 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 56 заболевших.

На втором месте по суточному приросту новых случаев коронавируса Санкт-Петербург (957 случаев), на третьем — Московская область (476), на четвертом — Нижегородская область (375), на пятом — Самарская область (252).

Общее число заболевших за весь период пандемии в Москве составило 996 889, общее число летальных исходов в столице — 15 657, выздоровели 917 809 человек.

В топ-3 по общему числу заболевших помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — 378 705 случаев COVID-19, а также Московская область — 221 254 случая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных