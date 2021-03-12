В России четвертый день подряд выявили менее 10 000 случаев коронавируса

Вчера, 11 марта, оперштаб сообщил о выявлении коронавируса у 9270 человек. 10 марта сообщалось о 9079 заболевших, 9 марта о 9 445 новых заболевших. Ранее менее 10 тыс. заболевших было зарегистрировано 3 октября 2020 г. (9 859) и 2 октября (9 412).