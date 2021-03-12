В России четвертый день подряд выявили менее 10 000 случаев коронавируса

В России четвертый день подряд выявили менее 10 000 случаев коронавирусаЗа последние сутки зафиксировано 9794 новых случая болезни
В России за последние сутки зафиксировано 9794 новых случая коронавируса, следует из статистики оперативного штаба. Умерли 486 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 370 617. Общее число выздоровевших составило 3 973 029.
Вчера, 11 марта, оперштаб сообщил о выявлении коронавируса у 9270 человек. 10 марта сообщалось о 9079 заболевших, 9 марта о 9 445 новых заболевших. Ранее менее 10 тыс. заболевших было зарегистрировано 3 октября 2020 г. (9 859) и 2 октября (9 412).
В Москве за сутки зафиксировали 1610 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 56 заболевших.
На втором месте по суточному приросту новых случаев коронавируса Санкт-Петербург (957 случаев), на третьем — Московская область (476), на четвертом — Нижегородская область (375), на пятом — Самарская область (252).
Общее число заболевших за весь период пандемии в Москве составило 996 889, общее число летальных исходов в столице — 15 657, выздоровели 917 809 человек.
В топ-3 по общему числу заболевших помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — 378 705 случаев COVID-19, а также Московская область — 221 254 случая.