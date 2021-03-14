Силовики задержали всех участников форума «Муниципальная Россия»

«А значит [в такой логике], можно рушить структуры [основателя «Открытой России» Михаила] Ходорковского вслед за структурами [Алексея] Навального и всех забирать под одну гребенку без разбора – депутат ты или бывший мэр», – продолжает Гудков. «Теперь под вопросом, стоит ли ходить на конференции, например международные, – говорит Свиридов. – Придешь на конференцию, и окажется, что кто-то из организаторов или гостей по каким-то параметрам нелегальный. И что, всех штрафовать? Это полный абсурд. Хотя на этот муниципальный форум я пошел, потому что мне интересно поговорить о проблемах местного самоуправления».