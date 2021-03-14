Силовики задержали всех участников форума «Муниципальная Россия»Правоохранители решили, что зал для форума арендовал не тот человек
13 марта силовики неожиданно превратили в крупное федеральное событие форум «Муниципальная Россия», организованный в гостиничном комплексе «Измайлово» на востоке Москвы под брендом «Объединенных демократов». Планировалось, что 13–14 марта около 200 муниципальных и региональных депутатов, политиков и общественников из разных регионов обсудят предстоящие выборы, проекты, которые можно осуществлять на местном уровне, и т. д. Форум начался в 10 утра, но продлился менее часа – сотрудники силовых структур задержали всех его участников. Прежде такого на подобных мероприятиях не случалось.
Куда приводит форум
Полиция вошла в зал после выступлений главы столичного муниципального округа Красносельский Ильи Яшина и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Силовики сообщили собравшимся, что «мероприятие окончено», поскольку созвано «организацией неправительственной, действия которой нежелательны на территории России», но не уточнили, какой именно. «Вы сейчас все будете задержаны и доставлены в территориальные отделения [полиции] для составления протоколов», – резюмировали полицейские.
Участников форума развезли по 10 отделениям полиции, следует из данных проекта «ОВД-инфо».
После 15 часов, когда был завершен осмотр зала в «Измайлово», ГУ МВД по Москве сообщило, что сотрудниками пресечены «противоправные действия»: группа «представителей общественной организации предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований», а среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.
Всего в «Измайлово» задержали 193 человека, включая журналистов, некоторых из них позже отпустили, сказала «Ведомостям» председатель «Открытой России» Анастасия Буракова, которая также участвовала в форуме. Постановления о возбуждении дел об административных правонарушения коснулись примерно 140 человек, они составлены по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации), говорит она, все протоколы «практически идентичные».
Депутатов Мосгордумы задержали
18 марта суд рассмотрит административные дела депутатов Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») и Екатерины Енгалычевой (КПРФ) по ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Полиция задержала их 12 и 13 марта, обвинив в участии в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального 23 января. По словам лидера фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максима Круглова, это попытка правоохранителей запугать представителей оппозиции. Енгалычева заявила, что она ходила на протестную акцию в качестве журналиста газеты «Российские новости».
Копию постановления опубликовал задержанный на форуме глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, который в 2018 г. баллотировался в мэры города от «Справедливой России». В опубликованном им документе сказано, что Свиридов принял участие «в деятельности общественного сетевого движения «Открытая Россия» (Open Russian Civic Movement, Великобритания), деятельность которого признана нежелательной на территории России». Обосновано это тем, что столичный политик с 10 до 12 часов 13 марта «принял участие в мероприятии движения, организованном координатором движения Татьяной Усмановой».
Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность нескольких иностранных организаций, включая общественное сетевое движение «Открытая Россия», в апреле 2017 г. После того как в январе 2019 г. в отношении члена совета движения Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье ст. 284.1 УК (сотрудничество с организацией, которая признана для России нежелательной), организация официально ликвидирована, говорит Усманова. Сейчас в Минюст подана заявка на регистрацию российской общественной организации «Открытая Россия».
Усманова сказала «Ведомостям», что она оплатила аренду зала в «Измайлово» со своего счета ИП, никакие организации не имели прямого отношения к мероприятию. «Объединенные демократы», под эгидой которых проходило мероприятие, – «это незарегистрированный бренд, объединяющий политиков», объяснила она. «Открытая Россия» связана с «Объединенными демократами» через Андрея Пивоварова, говорит Усманова:
Пивоваров является исполнительным директором «Открытой России» и координатором «Объединенных демократов». На сайте «Объединенных демократов» указаны реквизиты включенной в 2020 г. Минюстом в список «иноагентов» межрегиональной общественной организации «Открытый Петербург», ее главой также является Пивоваров. Усманова говорит, что через «Открытый Петербург» проходил фандрайзинг на организацию мероприятий и выборов.
Задержания к выборам
С формальной точки зрения организация мероприятия не сводится только к финансированию, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант, комментируя возможность привлечения людей к ответственности за то, что они лишь вносили средства за аренду зала, где проводился форум. «Организация [мероприятия] – понятие более широкое [чем только его финансирование], и это дает более широкие возможности для преследования», – отмечает он.
Что касается сущностных вопросов, то, по мнению Клювганта, преследование участников форума по ст. 20.33 КоАП укладывается в логику последних движений власти, фактическая цель которых – «стигматизировать, маргинализировать и обескровить» таких лиц и их объединения (формальные и неформальные), сделать их изгоями, репутационно уничтожить. То есть это продолжение силовой реакции и по существу оно не имеет никакого отношения к праву, считает он.
Решение «разогнать форум» принимали не столичные власти, это курировала ФСБ России, сообщил 13 марта РБК со ссылкой на источник, близкий к мэрии. Второй источник РБК назвал произошедшее «устрашающей акцией» перед выборами в Госдуму.
Как отмечает Усманова, за время ее работы в регионах не было случаев, чтобы мероприятия срывались силовиками подобным образом, хотя и бывали сложности с арендой помещений. При этом ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации) «не арестная», подчеркивает Усманова, т. е. достаточно было приехать на мероприятие и переписать данные присутствующих, а не пригонять автозаки.
Экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» и сооснователь «Объединенных демократов» Дмитрий Гудков, которого пригласили выступить на форуме, отмечает, что при принятии внутриполитических решений всегда присутствует несколько центров силы, «среди которых условная Лубянка и Старая площадь», и есть ощущение, что с лета 2020 г. второй центр силы просто исчез, «победила силовая линия», говорит он.
«А значит [в такой логике], можно рушить структуры [основателя «Открытой России» Михаила] Ходорковского вслед за структурами [Алексея] Навального и всех забирать под одну гребенку без разбора – депутат ты или бывший мэр», – продолжает Гудков. «Теперь под вопросом, стоит ли ходить на конференции, например международные, – говорит Свиридов. – Придешь на конференцию, и окажется, что кто-то из организаторов или гостей по каким-то параметрам нелегальный. И что, всех штрафовать? Это полный абсурд. Хотя на этот муниципальный форум я пошел, потому что мне интересно поговорить о проблемах местного самоуправления».
Для всех участников форума это первые протоколы по ст. 20.33 КоАП, говорит Буракова. В случае если человек привлекается по этой статье более двух раз за год, к нему можно применить уже уголовное наказание по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации), максимальное наказание по которой – лишение свободы от двух до шести лет.
«При выполнении определенных действий [уголовное преследование] может заблокировать выдвижение кандидатов на выборах в сентябре, так как ст. 284.1 УК тяжкая и осуждение по ней ведет к поражению в праве становиться кандидатом», – говорит сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.