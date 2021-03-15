В России за сутки выявили 9437 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9437 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 404 заболевших
В России за последние сутки коронавирус выявили у 9437 человек, следует из статистики оперштаба на 15 марта. Скончалось 404 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 400 045. Умерли за все время пандемии 92 494 человека.
Вчера, 14 марта, оперштаб сообщил о 10 083 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 1353 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1036 пациентов, скончался 51 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+933), Московская (+627), Нижегородская (+353) и Ростовская (+248) области.
За сутки в России полностью выздоровели 8447 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 003 576.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 119 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29 млн случаев, Бразилии (свыше 11,4 млн) и Индии (более 11,3 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.