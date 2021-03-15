В России за сутки выявили 9437 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 119 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29 млн случаев, Бразилии (свыше 11,4 млн) и Индии (более 11,3 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.