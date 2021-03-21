Губернатора Пензенской области Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки). На рабочих местах и дома у подозреваемых проведены обыски, вскоре им будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.