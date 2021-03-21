Губернатора Пензенской области Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток

Губернатора Пензенской области Белозерцева задержали по подозрению в получении взятокИх общий размер, по данным следствия, превышает 31 млн рублей
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали в воскресенье по подозрению в получении взятки, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По версии следствия, Белозерцев получил с января по сентябрь 2020 г. от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги, а также директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки на общую сумму свыше 31 млн руб.
«Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», — пояснила Петренко.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки). На рабочих местах и дома у подозреваемых проведены обыски, вскоре им будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Белозерцев родился в 1958 г. в Орловской области, окончил танковое училище и Краснознаменную академию Вооруженных Сил, в 2004 г. стал председателем Пензенской городской Думы, в 2005 — 2012 возглавил город, в 2015 г. был избран губернатором области.