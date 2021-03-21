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Губернатора Пензенской области Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток

Их общий размер, по данным следствия, превышает 31 млн рублей
Денис Куренев
Максим Стулов/Ведомости

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали в воскресенье по подозрению в получении взятки, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, Белозерцев получил с января по сентябрь 2020 г. от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги, а также директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки на общую сумму свыше 31 млн руб.

«Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», — пояснила Петренко.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки). На рабочих местах и дома у подозреваемых проведены обыски, вскоре им будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Белозерцев родился в 1958 г. в Орловской области, окончил танковое училище и Краснознаменную академию Вооруженных Сил, в 2004 г. стал председателем Пензенской городской Думы, в 2005 — 2012 возглавил город, в 2015 г. был избран губернатором области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных