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Чиновники обещают ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в России

Производство вакцин должно быть ускорено
Глеб Мишутин Алексей Никольский
Евгений Разумный / Ведомости

На проведенном 22 марта в режиме видеоконференц-связи совещании по вопросам производства вакцин и хода вакцинации президент Владимир Путин заявил, что сам привьется российской вакциной от COVID-19 23 марта. По словам президента, вакцинацию (практически всю вакциной «Спутник V», разработанной Институтом им. Гамалеи) провели 6,2 млн человек, в том числе 4,2 млн – обеими компонентами.

Что касается развертывания ее производства, то Путин сослался на министра здравоохранения Михаила Мурашко. По его информации, на 17 марта в России произведено 20,102 млн доз «Спутник V», при этом в гражданский оборот (т. е. отгружено с производственных площадок) пущено 8,9 млн полных доз. При этом Путин привел расчеты, что «для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны. Для этого потребуется 69,8 млн комплектов доз вакцины». Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что коллективный иммунитет может быть достигнут в России в июле-августе или раньше.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России «в марте должно быть произведено 12,5 млн комплектов вакцины, в апреле рассчитываем выйти на 17 млн и далее продолжать наращивать объемы, чтобы по итогам полугодия наработать свыше 80 млн двухкомпонентных доз».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных