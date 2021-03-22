Чиновники обещают ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в России

Что касается развертывания ее производства, то Путин сослался на министра здравоохранения Михаила Мурашко. По его информации, на 17 марта в России произведено 20,102 млн доз «Спутник V», при этом в гражданский оборот (т. е. отгружено с производственных площадок) пущено 8,9 млн полных доз. При этом Путин привел расчеты, что «для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны. Для этого потребуется 69,8 млн комплектов доз вакцины». Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что коллективный иммунитет может быть достигнут в России в июле-августе или раньше.