Чиновники обещают ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в России

Чиновники обещают ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в РоссииПроизводство вакцин должно быть ускорено
На проведенном 22 марта в режиме видеоконференц-связи совещании по вопросам производства вакцин и хода вакцинации президент Владимир Путин заявил, что сам привьется российской вакциной от COVID-19 23 марта. По словам президента, вакцинацию (практически всю вакциной «Спутник V», разработанной Институтом им. Гамалеи) провели 6,2 млн человек, в том числе 4,2 млн – обеими компонентами.
Что касается развертывания ее производства, то Путин сослался на министра здравоохранения Михаила Мурашко. По его информации, на 17 марта в России произведено 20,102 млн доз «Спутник V», при этом в гражданский оборот (т. е. отгружено с производственных площадок) пущено 8,9 млн полных доз. При этом Путин привел расчеты, что «для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны. Для этого потребуется 69,8 млн комплектов доз вакцины». Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что коллективный иммунитет может быть достигнут в России в июле-августе или раньше.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России «в марте должно быть произведено 12,5 млн комплектов вакцины, в апреле рассчитываем выйти на 17 млн и далее продолжать наращивать объемы, чтобы по итогам полугодия наработать свыше 80 млн двухкомпонентных доз».