Кремлевские эксперты считают, что пандемия привела к масштабному нарушению прав человека в Европе

Сейчас у нас есть свобода передвижений, разрешена публичная дискуссия по поводу принимаемых мер в пандемию, все открыто, доступ к вакцинам свободный». По его мнению, нет ограничений и на свободу собраний, а «санитарных» уголовных и административных дел, как в России, много и в Европе: «Вопрос в сравнении – у нас толпы что на улицах, что на концертах, а в Европе балансируют между запретом выхода из дома и разрешением встречаться вчетвером».