Почему компании не справляются с выгоранием

Что такое психологическое выгорание? Каковые его причины? Почему существует эта проблема? Чтобы ответить на такие вопросы, потребовались исследования, которые еще никогда до этого не проводились, что привело к созданию теста выгорания Маслач (Maslach Burnout Inventory, MBI). Научная работа была опубликована в 1981 г. и пережила четыре переиздания. MBI – первый научно обоснованный тест на определение степени эмоциональной усталости, который широко используется в исследованиях по всему миру.