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Почему компании не справляются с выгоранием

И в чем польза теста выгорания Маслач для предприятий
Кристина Маслач Майкл Лейтер
Варвара Гранкова

Пандемия продолжается уже больше года, и большое количество людей в разных странах жалуются на выгорание. Явление это не новое: как в художественной, так и в научной литературе не одно столетие описываются состояния истощения и чувства отвращения к работе.

Что такое психологическое выгорание? Каковые его причины? Почему существует эта проблема? Чтобы ответить на такие вопросы, потребовались исследования, которые еще никогда до этого не проводились, что привело к созданию теста выгорания Маслач (Maslach Burnout Inventory, MBI). Научная работа была опубликована в 1981 г. и пережила четыре переиздания. MBI – первый научно обоснованный тест на определение степени эмоциональной усталости, который широко используется в исследованиях по всему миру.

Что оценивает тест

Термин «эмоциональное выгорание» определен Всемирной организацией здравоохранения в 2019 г. как профессиональное состояние, с которым организациям необходимо научиться справляться. Это состояние характеризуется тремя признаками (аспектами):

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных