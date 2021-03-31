Почему компании не справляются с выгоранием

Почему компании не справляются с выгораниемИ в чем польза теста выгорания Маслач для предприятий
Пандемия продолжается уже больше года, и большое количество людей в разных странах жалуются на выгорание. Явление это не новое: как в художественной, так и в научной литературе не одно столетие описываются состояния истощения и чувства отвращения к работе.
Что такое психологическое выгорание? Каковые его причины? Почему существует эта проблема? Чтобы ответить на такие вопросы, потребовались исследования, которые еще никогда до этого не проводились, что привело к созданию теста выгорания Маслач (Maslach Burnout Inventory, MBI). Научная работа была опубликована в 1981 г. и пережила четыре переиздания. MBI – первый научно обоснованный тест на определение степени эмоциональной усталости, который широко используется в исследованиях по всему миру.
Что оценивает тест
Термин «эмоциональное выгорание» определен Всемирной организацией здравоохранения в 2019 г. как профессиональное состояние, с которым организациям необходимо научиться справляться. Это состояние характеризуется тремя признаками (аспектами):