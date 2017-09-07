Как начальство ускоряет профессиональное выгорание сотрудников

Профессиональное выгорание – длительный процесс, который приводит к абсолютному безразличию к своим обязанностям на работе, растущему недовольству коллегами, ощущению профессиональной несостоятельности и полному истощению, как эмоциональному и физическому, так и умственному.

Есть множество причин, которые могут спровоцировать выгорание: неудовлетворенность собственной жизнью, нерешенные личные проблемы, конфликты, сложности характера. Не меньшее влияние оказывает и сама рабочая атмосфера, отношения в коллективе и руководитель. Любая внешняя среда, включая руководителя, не является причиной выгорания, но может стать катализатором внутренних процессов человека.

Выгорают зачастую самые ответственные, самые работоспособные и эффективные сотрудники – ущерб от их потери особенно велик. Можно выделить пять типов поведения руководителей, которые ускоряют профессиональное выгорание.

Не люди, а винтики

Многие руководители не видят в сотрудниках людей с их радостями и житейскими неприятностями. Конечно, все руководители хотели бы, чтобы их сотрудники умели оставлять всю личную жизнь у входа в офис. Но это невозможно. Одному необходимо звонить ребенку каждые два часа, другому – регулярно выпивать чашку крепкого кофе, третьему – поболтать с коллегами, чтобы переключиться, прежде чем заново приняться за работу. Если руководитель видит в каждом сотруднике только боевую единицу и не принимает в расчет его человеческие слабости, сотрудники утрачивают интерес к работе, обижаются или даже уходят из компании.

Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что

Такой руководитель дает противоречивые и взаимоисключающие указания. Сотрудник только приступил к выполнению срочного задания, как ему дается другое, не менее срочное. В итоге сотрудник постоянно работает в авральном режиме и постоянно испытывает стресс. Долго человек в таком режиме работать не может, результат – выгорание.

Ни дня без критики

Столь же опасны руководители, которые ни одно дело сотрудников не оставляют без критики. Со временем критика превращается в придирки, которые сотрудников обескураживают и злят. У одних возникает желание сменить компанию, а другие выгорают дотла. Совсем без критики не обойтись, но критика должна быть конструктивной. Надо чаще хвалить людей даже за мелочи – это благотворно повлияет на продуктивность и сбережет нервную систему, в том числе и вашу собственную.

Наказание невиновных, награждение непричастных

Некоторые руководители не любят вникать, кто виноват в неудачной работе. Они наказывают всю команду одинаково. Или же они хвалят или повышают в должности тех, кто больше всего об этом говорит, не выясняя, кто же на самом деле больше всего сделал для успеха общего дела. Сотрудники чувствуют, что никто не замечает их индивидуального вклада и не ценит их как профессионалов. А раз за ошибку все равно накажут всех, нет смысла все делать хорошо. Разрушительные последствия те же: от смены работы до профессионального выгорания сотрудников.

Без лишних объяснений

Руководитель может быть хорошим стратегом и вести компанию к амбициозным целям – только сотрудники об этом не знают. Руководитель считает излишним информировать их о том, что происходит в высших сферах. Результат – вялые и незаинтересованные люди, не понимающие, зачем они каждый день приходят на работу, выполняют те или иные поручения и какова цель всей этой деятельности. Напрямую профессиональное выгорание такой подход не стимулирует, но создает среду, в которой человек теряет ориентиры. Есть большая вероятность, что сотрудники рано или поздно уйдут искать смысл жизни в другом месте.

Автор – генеральный директор компании Hays в России