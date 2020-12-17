Пять ловушек, которые увеличивают рабочий стресс

Пять ловушек, которые увеличивают рабочий стрессЭти ловушки измученные стрессом сотрудники создают себе сами
Каждый раз, читая очередной отчет, в котором говорится о том, что 42% работников выгорают на работе, я задаюсь вопросом: «А что с остальными 58%? Как они защищаются от стресса? Чему мы можем у них научиться?»
Как ученый, занимающийся качественными исследованиями, я проводила беседы с сотнями разных людей, страдающих от выгорания: с шефами полиции, медсестрами, докторами, руководителями компаний, учителями. У каждого из нас существуют свои стрессовые факторы, каждому свойственно собственное восприятие этих факторов и своя реакция на них. Кто-то при этом устойчив к выгоранию. А значит, существуют виды поведения, которые помогают выбраться из состояния, когда мы сами мешаем себе справляться со стрессом.
Чтобы выявить риски выгорания, необходимо пристально оценить шаблоны своего поведения, свои защитные привычки. Ухудшился ли сон? Чувствуете ли вы нарастающее раздражение? Употребляете ли алкоголь, чтобы отвлечься от стресса? Подобные звоночки могут указывать на надвигающееся выгорание.
Затем необходимо выяснить, не попали ли вы в одну из распространенных ловушек самосаботажа, и принять меры для собственной защиты. Тактика профилактики выгорания требует владения двумя важными навыками эмоционального интеллекта: необходимо самосознание, оно поможет внимательно оценить свои защитные поведенческие шаблоны, а также нужен самоконтроль, чтобы начать заменять деструктивные привычки продуктивными.