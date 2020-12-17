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Пять ловушек, которые увеличивают рабочий стресс

Эти ловушки измученные стрессом сотрудники создают себе сами
Канди Вьенс
Варвара Гранкова

Каждый раз, читая очередной отчет, в котором говорится о том, что 42% работников выгорают на работе, я задаюсь вопросом: «А что с остальными 58%? Как они защищаются от стресса? Чему мы можем у них научиться?»

Как ученый, занимающийся качественными исследованиями, я проводила беседы с сотнями разных людей, страдающих от выгорания: с шефами полиции, медсестрами, докторами, руководителями компаний, учителями. У каждого из нас существуют свои стрессовые факторы, каждому свойственно собственное восприятие этих факторов и своя реакция на них. Кто-то при этом устойчив к выгоранию. А значит, существуют виды поведения, которые помогают выбраться из состояния, когда мы сами мешаем себе справляться со стрессом.

Чтобы выявить риски выгорания, необходимо пристально оценить шаблоны своего поведения, свои защитные привычки. Ухудшился ли сон? Чувствуете ли вы нарастающее раздражение? Употребляете ли алкоголь, чтобы отвлечься от стресса? Подобные звоночки могут указывать на надвигающееся выгорание.

Затем необходимо выяснить, не попали ли вы в одну из распространенных ловушек самосаботажа, и принять меры для собственной защиты. Тактика профилактики выгорания требует владения двумя важными навыками эмоционального интеллекта: необходимо самосознание, оно поможет внимательно оценить свои защитные поведенческие шаблоны, а также нужен самоконтроль, чтобы начать заменять деструктивные привычки продуктивными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных