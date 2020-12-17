Пять ловушек, которые увеличивают рабочий стресс

Как ученый, занимающийся качественными исследованиями, я проводила беседы с сотнями разных людей, страдающих от выгорания: с шефами полиции, медсестрами, докторами, руководителями компаний, учителями. У каждого из нас существуют свои стрессовые факторы, каждому свойственно собственное восприятие этих факторов и своя реакция на них. Кто-то при этом устойчив к выгоранию. А значит, существуют виды поведения, которые помогают выбраться из состояния, когда мы сами мешаем себе справляться со стрессом.