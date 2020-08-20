Почему список дел на день не помогает трудиться эффективно

«Как прошел твой день?» – однажды вечером спросила меня моя жена Элеонор. «Отлично, – ответил я и рассказал пару новостей. А потом добавил: – Досадно только, что я не успел все, что запланировал». Она сочувственно улыбнулась: «Ты это каждый день говоришь». И она была права: я говорил это каждый день. Какая досада.