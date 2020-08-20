Почему список дел на день не помогает трудиться эффективно

Почему список дел на день не помогает трудиться эффективноИ как успеть сделать все самое важное без длинных списков
«Как прошел твой день?» – однажды вечером спросила меня моя жена Элеонор. «Отлично, – ответил я и рассказал пару новостей. А потом добавил: – Досадно только, что я не успел все, что запланировал». Она сочувственно улыбнулась: «Ты это каждый день говоришь». И она была права: я говорил это каждый день. Какая досада.
Признать эту проблему мне стыдно, так как я написал книгу «18 минут» о том, как управлять своим временем. Но признать проблему необходимо, чтобы ее решить.
Проблема продуктивности особенно остра в эти дни, когда многие работают из дома, в гораздо хуже организованных условиях. Сейчас проще простого весь день не поднимать головы от работы и все же не продвинуться к критически важной цели. И потом удивиться: как, уже вечер?
Поэтому, вместо того чтобы и дальше жаловаться, что не удается сделать все запланированное, я решил все изменить: найти способ в конце дня чувствовать удовлетворение, потому что самые важные дела я сделал.