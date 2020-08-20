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Почему список дел на день не помогает трудиться эффективно

И как успеть сделать все самое важное без длинных списков
Питер Брегман
Варвара Гранкова

«Как прошел твой день?» – однажды вечером спросила меня моя жена Элеонор. «Отлично, – ответил я и рассказал пару новостей. А потом добавил: – Досадно только, что я не успел все, что запланировал». Она сочувственно улыбнулась: «Ты это каждый день говоришь». И она была права: я говорил это каждый день. Какая досада.

Признать эту проблему мне стыдно, так как я написал книгу «18 минут» о том, как управлять своим временем. Но признать проблему необходимо, чтобы ее решить.

Проблема продуктивности особенно остра в эти дни, когда многие работают из дома, в гораздо хуже организованных условиях. Сейчас проще простого весь день не поднимать головы от работы и все же не продвинуться к критически важной цели. И потом удивиться: как, уже вечер?

Поэтому, вместо того чтобы и дальше жаловаться, что не удается сделать все запланированное, я решил все изменить: найти способ в конце дня чувствовать удовлетворение, потому что самые важные дела я сделал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных