Советы тем, кто работает с утра до ночи, но ничего не успевает

1. Определите свои нерабочие часы. Если у вас традиционная работа с 9 до 17 ч, ваш рабочий день уже задан. Но если у вас гибкий график, нужно определиться, когда вы работаете, а когда – нет. Если требуется отработать определенное число часов в неделю, для начала распределите их вокруг своих фиксированных личных задач, например, с учетом необходимости отвезти детей в школу или на дополнительные занятия, в соответствии с расписанием транспорта или графиком тренировок. Когда вам нужно приступить к работе и когда закончить ее, чтобы получилось нужное количество времени?