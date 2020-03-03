Советы тем, кто работает с утра до ночи, но ничего не успевает
3. Договаривайтесь с коллегами. Если вы хотите провести четкую линию между работой и домом, надо прямо обсудить это с коллегами. Например, можно сказать: «Обычно я ухожу с работы в 6 вечера, если вы захотите связаться со мной после этого времени, то я смогу ответить после 9 утра следующего рабочего дня». Иногда ваши действия могут говорить сами за себя. Если вы никогда не отвечаете после 18 ч до следующего рабочего дня, становится понятно, что в это время вы недоступны.
Статья впервые опубликована в «Harvard Business Review Россия». Оригинал статьи здесь – https://hbr-russia.ru/karera/upravlenie-vremenem/822678
Вы проводите за ноутбуком время, которое могли бы потратить на сон, занятия спортом или разговоры с супругой и детьми. Может казаться, что у вас в жизни все в порядке, однако в финансах и домашних делах неразбериха, потому что у вас нет времени оплатить счета, спланировать пенсию или сделать уборку. В большинстве случаев можно сделать так, чтобы меньше отвлекаться на работу в нерабочее время.
Вот четыре шага, которые должны помочь. Предлагаю постепенно вводить изменения и наблюдать, насколько вам удастся оставлять работу на работе физически и умственно.
1. Определите свои нерабочие часы. Если у вас традиционная работа с 9 до 17 ч, ваш рабочий день уже задан. Но если у вас гибкий график, нужно определиться, когда вы работаете, а когда – нет. Если требуется отработать определенное число часов в неделю, для начала распределите их вокруг своих фиксированных личных задач, например, с учетом необходимости отвезти детей в школу или на дополнительные занятия, в соответствии с расписанием транспорта или графиком тренировок. Когда вам нужно приступить к работе и когда закончить ее, чтобы получилось нужное количество времени?
С другой стороны, если ваша компания не фиксирует объем рабочего времени, например, если вы фрилансер или вас оценивают только за результаты, но работа все равно отнимает почти все время бодрствования, примените противоположный подход. Подумайте, сколько часов вы хотите потратить на сон, занятия спортом, семью, друзей, уборку, финансы и т. д. Затем посмотрите, сколько вам нужно выделять ежедневно и еженедельно на эти дела. Так вы сможете определить, какое время сделать нерабочим.