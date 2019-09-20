Как работать, если у вас нет жестких сроков

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Варвара Гранкова

Дедлайны на работе обладают большой силой. Они сигнализируют о самых важных задачах и заставляют довести их до конца. Если дедлайна нет, проекты долго остаются в списке нерешенных задач. Иногда это происходит потому, что проект оказался непонятным, скучным или запутанным. И вы снижаете его приоритет, потому что работать над ним вам некомфортно. Но бывает, что у вас просто не доходят до проекта руки, потому что дела с четкими сроками выполнения кажутся более важными. Особых внешних причин для задержек с проектами без дедлайна может и не быть, но не исключено, что в душе вы испытываете разочарование, когда проекты остаются без движения долгое время. Кроме того, возможно, вас тревожит, что в любой момент кто-нибудь спросит о том, как продвигаются важные, но не срочные дела, а вам нечего будет показать.

Как мотивировать себя, когда хочется – или необходимо – что-то сделать, но у вас нет жестких сроков? Вот три простые стратегии, которые помогут вам сдвинуться с мертвой точки.

Установите сроки

Если у проекта нет дедлайна, никто не мешает вам установить его самостоятельно. Например, вы можете решить, что хотите завершить задачу к определенному сроку, или еженедельно уделять ей определенное количество времени, или поставить перед собой цель ежедневно понемногу приближаться к завершению этого проекта.