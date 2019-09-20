Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4904 от 23.09.2019 под заголовком: Как трудиться без дедлайнов

Как работать, если у вас нет жестких сроков

Проекты, не имеющие дедлайнов, затягиваются на недели, месяцы и даже годы

Дедлайны на работе обладают большой силой. Они сигнализируют о самых важных задачах и заставляют довести их до конца. Если дедлайна нет, проекты долго остаются в списке нерешенных задач. Иногда это происходит потому, что проект оказался непонятным, скучным или запутанным. И вы снижаете его приоритет, потому что работать над ним вам некомфортно. Но бывает, что у вас просто не доходят до проекта руки, потому что дела с четкими сроками выполнения кажутся более важными. Особых внешних причин для задержек с проектами без дедлайна может и не быть, но не исключено, что в душе вы испытываете разочарование, когда проекты остаются без движения долгое время. Кроме того, возможно, вас тревожит, что в любой момент кто-нибудь спросит о том, как продвигаются важные, но не срочные дела, а вам нечего будет показать.

Как мотивировать себя, когда хочется – или необходимо – что-то сделать, но у вас нет жестких сроков? Вот три простые стратегии, которые помогут вам сдвинуться с мертвой точки.

Установите сроки

Если у проекта нет дедлайна, никто не мешает вам установить его самостоятельно. Например, вы можете решить, что хотите завершить задачу к определенному сроку, или еженедельно уделять ей определенное количество времени, или поставить перед собой цель ежедневно понемногу приближаться к завершению этого проекта.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике