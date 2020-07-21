Что делать, если вас постоянно отвлекают

Переключаться между задачами мозгу сложно. Внимание по-прежнему занято прерванной задачей и на прерывающую в полном объеме не переносится – это явление мы называем остаточным вниманием (attention residue). Так получается потому, что у нас есть фундаментальная потребность в завершенности и мы держимся за невыполненную задачу, вместо того чтобы ее отложить. Мы можем думать, что наше внимание направлено уже на следующую цель, но это не так. Получается, что прерывающим задачам мы уделяем только часть когнитивных ресурсов и ставим под угрозу качество их выполнения.