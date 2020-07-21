Что делать, если вас постоянно отвлекают

Что делать, если вас постоянно отвлекаютКак справиться с работой, если все время надо переключаться с одной задачи на другую
Обычная ситуация: сотрудник занялся одним заданием, а его прервали и загрузили другим. Он заваливает обе задачи. Можно ли этого избежать?
Мы постоянно отвлекаемся на совещания, текстовые сообщения, переписку в чатах и разговоры с коллегами. В опросе, проведенном еще до пандемии COVID-19 среди 202 работающих специалистов, 40% респондентов сообщали, что за день у них возникает более 10 прерываний, 15% отмечали более 20 прерываний. Другие опросы свидетельствуют, что сотрудникам – от IT-специалистов до медработников – приходится отвлекаться каждые 6–12 мин. Если прерывания происходят так часто, как они сказываются на работе и что с этим можно сделать?
Переключаться между задачами мозгу сложно. Внимание по-прежнему занято прерванной задачей и на прерывающую в полном объеме не переносится – это явление мы называем остаточным вниманием (attention residue). Так получается потому, что у нас есть фундаментальная потребность в завершенности и мы держимся за невыполненную задачу, вместо того чтобы ее отложить. Мы можем думать, что наше внимание направлено уже на следующую цель, но это не так. Получается, что прерывающим задачам мы уделяем только часть когнитивных ресурсов и ставим под угрозу качество их выполнения.