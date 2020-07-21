Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Карьера Эксклюзивно по подписке

Что делать, если вас постоянно отвлекают

Как справиться с работой, если все время надо переключаться с одной задачи на другую
Софи Лерой Тереза Гломб
Варвара Гранкова для Ведомостей

Обычная ситуация: сотрудник занялся одним заданием, а его прервали и загрузили другим. Он заваливает обе задачи. Можно ли этого избежать?

Мы постоянно отвлекаемся на совещания, текстовые сообщения, переписку в чатах и разговоры с коллегами. В опросе, проведенном еще до пандемии COVID-19 среди 202 работающих специалистов, 40% респондентов сообщали, что за день у них возникает более 10 прерываний, 15% отмечали более 20 прерываний. Другие опросы свидетельствуют, что сотрудникам – от IT-специалистов до медработников – приходится отвлекаться каждые 6–12 мин. Если прерывания происходят так часто, как они сказываются на работе и что с этим можно сделать?

Переключаться между задачами мозгу сложно. Внимание по-прежнему занято прерванной задачей и на прерывающую в полном объеме не переносится – это явление мы называем остаточным вниманием (attention residue). Так получается потому, что у нас есть фундаментальная потребность в завершенности и мы держимся за невыполненную задачу, вместо того чтобы ее отложить. Мы можем думать, что наше внимание направлено уже на следующую цель, но это не так. Получается, что прерывающим задачам мы уделяем только часть когнитивных ресурсов и ставим под угрозу качество их выполнения.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных