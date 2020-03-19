Как работать из дома и не отвлекаться

Все сильно изменилось после того, как я установила служебные часы для работы из дома (в моем случае рабочий день длился с 9 утра до 6 вечера почти во все будние дни) и четко определила, что можно и нельзя делать в это время. Я спрашивала себя: «Занималась бы я этой задачей, если бы я находилась в офисе?» Если ответ был отрицательным, значит, делать это нужно до или после служебного времени. Домашние заботы, разные другие дела и встречи с друзьями пришлось перенести на нерабочие часы. Разумеется, я иногда могла ответить на звонок друзей во время перерыва на обед. Если у меня возникало срочное дело вроде ремонта машины, я тоже могла назначить его на дневное время. Но это было лишь исключением из правил. Установив границы, я не только выделила конкретное время для работы, но обнаружила, что в нерабочее время могу без угрызений совести сосредоточиться на личных делах.