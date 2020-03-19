Как работать из дома и не отвлекаться
Никаких поездок на работу и обратно. Никаких внезапных совещаний. Никакого дресс-кода. Удаленная работа может казаться очень удобной, пока на ее пути не встает наша личная жизнь. Ее можно легко игнорировать, сидя в офисе, но дома бывает сложно провести грань между личным и рабочим временем.
Представьте, как в разгар работы над проектом вам звонит друг. Вы понимаете, что должны закончить работу, но ведь невежливо отказываться от разговора, если вы в принципе можете поговорить. Или вспомните, как при составлении плана на день вам приходится решать, куда втиснуть свои личные дела. Кажется, что загрузка стиральной машины в середине дня много времени не займет, но в действительности это время находится только поздно вечером. В итоге совершенно непонятно, когда же вы заняты, а когда свободны.
Как человек, который работает из дома уже 12 лет и консультирует по вопросам управления временем других людей, работающих удаленно, я повидала и хорошее, и плохое, и ужасное. По моим наблюдениям, самые организованные и эффективные сотрудники сами устанавливают себе границы. Это позволяет им успешно выполнять работу.
Вот несколько советов, которые помогут сделать удаленную работу более продуктивной и приятной независимо от того, работаете вы дома каждый день или время от времени.
Определите рабочие часы. Это может прозвучать глупо, но, если вы хотите работать сосредоточенно, представьте, что вы работаете не из дома. До того как я стала консультантом по тайм-менеджменту, в моем рабочем графике царил хаос. У меня не было точного времени начала работы за компьютером, я часто устраивала встречи или занималась личными делами днем. Поскольку у моей личной жизни не было четких временных рамок, их не было и у моей работы. Находясь дома, я испытывала чувство вины, если все время не проверяла свою почту. Мне всегда казалось, что я не заслужила права по-настоящему отдохнуть.
Все сильно изменилось после того, как я установила служебные часы для работы из дома (в моем случае рабочий день длился с 9 утра до 6 вечера почти во все будние дни) и четко определила, что можно и нельзя делать в это время. Я спрашивала себя: «Занималась бы я этой задачей, если бы я находилась в офисе?» Если ответ был отрицательным, значит, делать это нужно до или после служебного времени. Домашние заботы, разные другие дела и встречи с друзьями пришлось перенести на нерабочие часы. Разумеется, я иногда могла ответить на звонок друзей во время перерыва на обед. Если у меня возникало срочное дело вроде ремонта машины, я тоже могла назначить его на дневное время. Но это было лишь исключением из правил. Установив границы, я не только выделила конкретное время для работы, но обнаружила, что в нерабочее время могу без угрызений совести сосредоточиться на личных делах.
Спланируйте успешный рабочий день. Спланировав свое время иначе, не так, как в обычный рабочий день, можно максимально увеличить эффективность. Например, если вы работаете дома раз в неделю или по мере необходимости, откажитесь от встреч в это время. Если же отказаться от них невозможно, посвятите по крайней мере полдня сосредоточенной работе. Выберите подходящие часы, ориентируясь на собственные силы и график встреч.
Затем выберите одну или две задачи, которые вы хотите выполнить в этот период. Это могут быть задания, требующие одного или нескольких часов непрерывной работы либо креативного и стратегического подхода. Полезно также отказаться на время от электронной почты или по крайней мере не отвлекаться на нее чаще одного раза в час. Предупредите коллег о запланированном отключении от средств связи, чтобы они понимали, почему вы задерживаетесь с ответом.
Установите ограничения для окружающих. Объясните друзьям, родственникам и знакомым, что дни, в которые вы работаете из дома, не свободное время, поэтому они не предназначены для посторонних занятий. Например, если вы остаетесь дома с мужем или женой, скажите: «Сегодня я планирую работать за компьютером с 8 утра до 5 вечера. Мы можем поболтать за обедом, но в остальное время я буду занят(а)». Если вы даете обещание и выполняете его (например, действительно прекращаете работу в 5 вечера), люди, как правило, понимают ограничения и не считают, что вы постоянно доступны.
При визите нежданных гостей будьте дипломатичны. Заглянул сосед? Поговорите с ними пару минут, как если бы это был коллега, который остановился у вашего стола. Но не предлагайте ему зайти на чашечку кофе и не начинайте долгую беседу. Вместо этого вежливо завершите разговор фразой «Было очень приятно поговорить, но мне нужно закончить работу» и назначьте встречу на нерабочее время или на выходные.
Если же вам все-таки нужно выполнить просьбу, не связанную с работой, сверьтесь с вашим «офисным графиком», чтобы обозначить время, которое вы можете на это выделить. Например, если родственники просят вас заняться домашними делами, представьте, что бы вы успели сделать за обеденный перерыв, и соглашайтесь заниматься домашними делами только в этот промежуток времени. Скажите: «Я могу забрать вещи из химчистки и купить хлеба в обед, но закупить все продукты – только после работы». Можно выполнять поручения по частям. Вы можете сказать: «Сегодня я отвезу машину в ремонт, но узнать о медицинской страховке смогу только завтра».
Не нужно объяснять, что ваше время ограничено, извиняющимся тоном. Излагайте обстоятельства, исходя из фактов, цените время, которое вы посвящаете удаленной работе, не меньше, чем время, посвященное работе в офисе. Если вы будете последовательны и станете придерживаться своих обещаний, окружающие примут ваши новые обстоятельства, а у вас появится больше времени на сосредоточенную работу.
Об авторе: Элизабет Грейс Сондерс – основатель компании Real Life E Time Coaching & Training, автор книг
Статья впервые опубликована в «Harvard Business Review Россия». Оригинал статьи здесь