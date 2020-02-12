Сотрудники российских офисов хотят работать из дома

Работать из дома выгодно. Опрос 3824 работников из девяти городов-миллионников, проведенный Kelly Services, показал: расходы на присутствие одного сотрудника в офисе (включая траты на транспорт, обеды на службе и одежду для офиса) в среднем составляют от 12 690 (Казань) до 19 510 (Москва) руб. в месяц. Основная статья расходов – еда (около половины всех затрат), затем транспорт (примерно 25%). На 3-м месте – одежда. Чтобы избежать расходов, сотрудники готовы работать из дома даже за более низкую зарплату. В самых дорогих городах – Москве и Санкт-Петербурге – 24 и 30% респондентов соответственно готовы работать не в офисе, если зарплата будет ниже как раз на сумму расходов на присутствие в офисе. Во Владивостоке таких 8% (минимум среди девяти городов-миллионников выборки). Немало участников опроса даже готовы трудиться из дома при условии, что потеряют в зарплате больше, но в пределах 20%. Во Владивостоке и Екатеринбурге таких 32%, в Москве – 22%, в Санкт-Петербурге –19% (минимум по выборке).