Как преодолеть кризис доверия в компаниях

Как преодолеть кризис доверия в компанияхДистанционная работа усугубляет взаимное недоверие. Сотрудники не доверяют начальству, начальство — подчиненным, все сомневаются в перспективах компании
Примерно треть сотрудников одного регионального банка уже вернулись в офис. Банк раз в неделю проводит видеоконференции, на которых президент или другие топ-менеджеры отвечают на анонимные вопросы сотрудников. В последние полтора месяца их все чаще спрашивают: «Вы уверены, что те, кто до сих пор работает из дома, вообще работают?» Некоторые даже предлагали использовать технологии мониторинга, чтобы следить за экранным временем и занятиями удаленных сотрудников.
Каждую неделю президент заверяет коллектив, что дела идут хорошо, а метрики продуктивности – например, число выданных кредитов – превосходят ожидания. «Но это бесполезно, – говорит он. – Как бы я ни пытался их убедить, ничего не получается, даже если я использую цифры и другие доказательства. Казалось бы, если я вам доверяю, то уж вы тем более можете доверять друг другу? Но нет».
В начале пандемии мы слышали множество историй о корпоративном героизме: например, как компании раздавали сотрудникам ноутбуки, чтобы тем было удобнее работать из дома. Какое-то время все давали друг другу кредиты доверия и шли на компромиссы – например, прощали проваленные дедлайны, если человеку нужно было заниматься обучением ребенка или другими семейными проблемами.
Многие компании уже начали осознавать проблемы с доверием: к людям, отношениям и к самой компании. Кроме того, компании все чаще используют электронный мониторинг, и это означает, что менеджеры тоже не уверены, что понимают ситуацию. Например, компания Hubbstaff, поставщик инструментов отслеживания времени при удаленной работе, сообщила о четырехкратном увеличении числа клиентов в Великобритании с февраля 2020 г.; в пять раз выросло количество клиентов у Sneek, предлагающей программу, которая с регулярными интервалами делает снимки с веб-камер сотрудников и пересылает их коллегам.