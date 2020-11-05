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Почему интересная работа и карьерные перспективы сегодня мало волнуют кандидатов

Как в пандемию изменилась мотивация соискателей работы
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

В пандемию кандидатов при поиске работы стала больше всего интересовать зарплата, все остальное ушло на второй план, показал опрос 1129 менеджеров по подбору персонала и 1766 профессионалов, проведенный рекрутинговой компанией Hays совместно с карьерным сервисом «Хабр карьера». 76% профессионалов обращают внимание в первую очередь на предлагаемую зарплату, а 66% не откликаются на вакансию, если указанная зарплата ниже рыночной. Со значительным отрывом почти в 2 раза (38% респондентов) идут льготы и социальный пакет, которые готов предоставить работодатель. Еще чуть более трети (37%) кандидатов интересуются проектами, над которыми предстоит работать, а для 31% важны возможности карьерного роста на новом месте.

Сейчас люди держатся за ту работу, которая у них есть, а поменять работодателя соглашаются только при условии хорошей денежной компенсации, говорит Елена Каминская, эксперт по управлению персоналом Strategic Business Partner. На традиционные льготы, предлагаемые работодателем (ДМС, бесплатные обеды или бесплатный проезд до работы и обратно и проч.), кандидаты теперь обращают мало внимания. По словам Каминской, сейчас любые формы материальной мотивации, кроме непосредственно зарплаты, помогают скорее удержать работников, нежели нанять новых.

На 2-е место по значимости в пандемию вышел бренд работодателя, полагает Нэда Сонгин, гендиректор Korn Ferry в России и СНГ. Еще в 2018 г., согласно опросу Rabota.ru, сотрудники компаний безразлично относились к бренду компании. Программы ДМС для них были важнее бренда. А теперь 74% респондентов Hays сказали, что для них известность бренда важна или чрезвычайно важна. 43% опрошенных отметили, что вряд ли будут откликаться на вакансию, если ее разместила компания с плохими отзывами.

По словам Каминской, до пандемии интересные проекты и задачи часто занимали 1-е место среди приоритетов кандидатов, но теперь деньги однозначно важнее. Крупные компании давно понимают, что известный и респектабельный бренд работодателя позволяет нанимать хороших специалистов на умеренные зарплаты. Молодым же компаниям, у которых нет денег, остается привлекать кандидатов предложением интересной работы и интересных идей и обещаниями высоких доходов в будущем, когда компания вырастет, рассказывает Сонгин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных