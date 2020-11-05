Почему интересная работа и карьерные перспективы сегодня мало волнуют кандидатов

В пандемию кандидатов при поиске работы стала больше всего интересовать зарплата, все остальное ушло на второй план, показал опрос 1129 менеджеров по подбору персонала и 1766 профессионалов, проведенный рекрутинговой компанией Hays совместно с карьерным сервисом «Хабр карьера». 76% профессионалов обращают внимание в первую очередь на предлагаемую зарплату, а 66% не откликаются на вакансию, если указанная зарплата ниже рыночной. Со значительным отрывом почти в 2 раза (38% респондентов) идут льготы и социальный пакет, которые готов предоставить работодатель. Еще чуть более трети (37%) кандидатов интересуются проектами, над которыми предстоит работать, а для 31% важны возможности карьерного роста на новом месте.