Интервью Виктора Мохова Ксении Собчак поставило вопрос об этических границах в СМИ

Инициатива Ревенко пока юридически не оформлена и широкой поддержки не нашла, сказал собеседник «Ведомостей» в Госдуме. А Федотов и вовсе считает, что закон – слишком грубый инструмент для решения таких деликатных вопросов, как ограничение свободы в СМИ, даже когда речь идет о преступниках. Если говорить о жертвовании доходов преступников их жертвам, нельзя забывать и о том, что многие из них действительно раскаиваются, становятся благотворителями, священниками, бизнесменами или политиками, отмечает Федотов: «А если написать в законе, что нельзя брать интервью у преступников, совершивших тяжкие преступления, возникает вопрос, с какого именно момента действует такой запрет».