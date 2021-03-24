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YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со «скопинским маньяком»

Ведомости

YouTube ввел возрастное ограничение в 18 лет на просмотр интервью телеведущей Ксении Собчак с так называемым «скопинским маньяком» Виктором Моховым, отбывшим наказание за похищение и изнасилование двух девушек в Рязанской области.

«Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей», — говорится в предупреждении для пользователей YouTube. Хостинг при попытке просмотра видео также требует войти в аккаунт для подтверждения возраста старше 18 лет.

Ранее Собчак провела интервью с Моховым, вышедшим на свободу 3 марта после 17 лет колонии строгого режима за похищение и насилие над девушками 14 и 17 лет. Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу.

В беседе с журналисткой Мохов, комментируя нынешнюю жизнь своих жертв, сказал про одну из них: «Надо опять мне заняться ей». Помимо этого, он выразил желание завести новые отношения. Интервью вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию о допустимости журналистских материалов с такими спикерами. Были высказаны предложения о законодательном запрете давать интервью ранее осужденным за тяжкие преступления.

Следственный комитет начал процессуальную проверку в связи с высказыванием Мохова. Интервьюировавшая его Собчак одобрила инициацию проверки.

Ранее по теме: СКР проведет проверку после интервью Собчак со «скопинским маньяком»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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