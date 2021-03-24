YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со «скопинским маньяком»
YouTube ввел возрастное ограничение в 18 лет на просмотр интервью телеведущей Ксении Собчак с так называемым «скопинским маньяком» Виктором Моховым, отбывшим наказание за похищение и изнасилование двух девушек в Рязанской области.
«Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей», — говорится в предупреждении для пользователей YouTube. Хостинг при попытке просмотра видео также требует войти в аккаунт для подтверждения возраста старше 18 лет.
Ранее Собчак провела интервью с Моховым, вышедшим на свободу 3 марта после 17 лет колонии строгого режима за похищение и насилие над девушками 14 и 17 лет. Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу.
В беседе с журналисткой Мохов, комментируя нынешнюю жизнь своих жертв, сказал про одну из них: «Надо опять мне заняться ей». Помимо этого, он выразил желание завести новые отношения. Интервью вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию о допустимости журналистских материалов с такими спикерами. Были высказаны предложения о законодательном запрете давать интервью ранее осужденным за тяжкие преступления.
Следственный комитет начал процессуальную проверку в связи с высказыванием Мохова. Интервьюировавшая его Собчак одобрила инициацию проверки.