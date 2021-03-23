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СКР проведет проверку после интервью Собчак со «скопинским маньяком»

Ведомости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР организовать процессуальную проверку в связи с высказыванием «скопинского маньяка» Виктора Мохова в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины. Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках проверочных мероприятий изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку», — сказано в заявлении ведомства.

В 2000 г. Мохов при помощи подельницы Елены Бадукиной похитил двух девушек 14 и 17 лет. 3 года и 7 месяцев он удерживал их в подвале под своим домом и насиловал. В августе 2005 г. Скопинский городской суд Рязанской области назначил ему наказание в виде 16 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

3 марта этого года Мохов вышел на свободу. Суд установил за ним надзор на 6 лет. Ему запрещено посещать любые массовые мероприятия и участвовать в них, выходить из дома с 22:00 до 6:00, кроме как на работу, и покидать пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Также он должен дважды в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.

22 марта журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с Моховым. В нем мужчина, комментируя нынешнюю жизнь своих жертв, сказал про одну из них: «Надо опять мне заняться ей». Помимо этого, Мохов выразил желание завести новые отношения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных