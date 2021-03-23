СКР проведет проверку после интервью Собчак со «скопинским маньяком»

3 марта этого года Мохов вышел на свободу. Суд установил за ним надзор на 6 лет. Ему запрещено посещать любые массовые мероприятия и участвовать в них, выходить из дома с 22:00 до 6:00, кроме как на работу, и покидать пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Также он должен дважды в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.