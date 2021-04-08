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Возможности дистанционного правосудия в России будут расширены

Но судьям может стать невыгодно ими пользоваться
Константин Гликин
Возможности дистанционного правосудия в России будут расширены /Максим Стулов / Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий возможности дистанционного участия в судебных процессах, за исключением уголовных и по административным правонарушениям. Поправки были внесены вечером 6 апреля, сейчас законопроект направлен в профильный комитет по законодательству и госстроительству. Документ разрешает подавать документы судебного процесса через портал «Госуслуги» и через систему межведомственного документооборота. Онлайн можно будет направлять также и судебные повестки. Через специализированную информационную систему участники также смогут знакомиться онлайн с материалами дела.

Еще одно важное изменение, которое предусматривается в поправках, – возможность дистанционного участия для всех участников процесса. Для этого должны быть заявлены соответствующие ходатайства, а все участники должны пройти специальную идентификацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных