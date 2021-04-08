Возможности дистанционного правосудия в России будут расширены

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий возможности дистанционного участия в судебных процессах, за исключением уголовных и по административным правонарушениям. Поправки были внесены вечером 6 апреля, сейчас законопроект направлен в профильный комитет по законодательству и госстроительству. Документ разрешает подавать документы судебного процесса через портал «Госуслуги» и через систему межведомственного документооборота. Онлайн можно будет направлять также и судебные повестки. Через специализированную информационную систему участники также смогут знакомиться онлайн с материалами дела.