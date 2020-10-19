Минюст предложил новый вариант дистанционного участия в судебных заседаниях

Устанавливать личность участника заседания будут по документам, удостоверяющим его личность, с использованием единой системы идентификации и аутентификации или единой биометрической системы. «Если у суда возникнут сомнения в правильности идентификации, заседание по делу будет отложено», — уточнили в Минюсте.