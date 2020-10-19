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Минюст предложил новый вариант дистанционного участия в судебных заседаниях

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Минюст России разработал законопроект, предполагающий возможность участия в судебных заседаниях по веб-конференции с использованием личных смартфонов и компьютеров, сообщили в пресс-службе министерства.

«Для удаленного участия в судебном заседании наряду с видеоконференцсвязью предлагается использовать систему веб-конференции, которая позволит сторонам использовать личные средства коммуникации (компьютер, смартфон, планшет), без необходимости явки в суд», — говорится в сообщении.

Устанавливать личность участника заседания будут по документам, удостоверяющим его личность, с использованием единой системы идентификации и аутентификации или единой биометрической системы. «Если у суда возникнут сомнения в правильности идентификации, заседание по делу будет отложено», — уточнили в Минюсте.

Поправки предлагается внести в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. Законопроект также предусматривает урегулирование вопросов подачи в суд электронных документов и извещения участников судебного процесса. 

Предусматривается, что документы могут быть поданы в суд через личный кабинет участника судебного процесса на портале Госуслуг и через систему межведомственного электронного документооборота. Для извещения участника судебного процесса суд сможет использовать портал Госуслуг, систему межведомственного электронного документооборота и информационную систему организации федеральной почтовой связи.

«При этом возможность подачи документов на бумажном носителе и личного участия в судебных заседаниях будет сохранена», — подчеркнули в Минюсте. Реализация инициативы, по мнению министерства, позволит повысить доступность правосудия и существенно сократить судебные издержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных