Минюст предложил новый вариант дистанционного участия в судебных заседаниях
Минюст России разработал законопроект, предполагающий возможность участия в судебных заседаниях по веб-конференции с использованием личных смартфонов и компьютеров, сообщили в пресс-службе министерства.
«Для удаленного участия в судебном заседании наряду с видеоконференцсвязью предлагается использовать систему веб-конференции, которая позволит сторонам использовать личные средства коммуникации (компьютер, смартфон, планшет), без необходимости явки в суд», — говорится в сообщении.
Устанавливать личность участника заседания будут по документам, удостоверяющим его личность, с использованием единой системы идентификации и аутентификации или единой биометрической системы. «Если у суда возникнут сомнения в правильности идентификации, заседание по делу будет отложено», — уточнили в Минюсте.
Поправки предлагается внести в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. Законопроект также предусматривает урегулирование вопросов подачи в суд электронных документов и извещения участников судебного процесса.
Предусматривается, что документы могут быть поданы в суд через личный кабинет участника судебного процесса на портале Госуслуг и через систему межведомственного электронного документооборота. Для извещения участника судебного процесса суд сможет использовать портал Госуслуг, систему межведомственного электронного документооборота и информационную систему организации федеральной почтовой связи.
«При этом возможность подачи документов на бумажном носителе и личного участия в судебных заседаниях будет сохранена», — подчеркнули в Минюсте. Реализация инициативы, по мнению министерства, позволит повысить доступность правосудия и существенно сократить судебные издержки.