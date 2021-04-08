Масштабная реклама вакцинации от COVID-19 была бесплатной

Масштабная реклама вакцинации от COVID-19 была бесплатнойАналогичная коммерческая кампания стоила бы более 120 млн рублей
С начала 2021 г. российские медиа активно рекламируют вакцинацию от коронавируса. В медиакомпаниях уверяют, что размещают ролики по своей инициативе, выражая таким образом гражданскую позицию. Однако «стихийная» реклама прививки от коронавируса выглядит хорошо спланированной и не уступает многим масштабным коммерческим кампаниям, отмечают участники рынка. Так, охват кампании, прошедшей в I квартале 2021 г. на телевидении, превысил 80 млн человек (Mediascope, мониторинг рекламы, вся Россия), в наружной рекламе – 9,2 млн человек, или 89% населения Москвы (AdMetrix, москвичи в возрасте 18 лет и старше), сообщили «Ведомостям» в исследовательских компаниях.
По данным Mediascope, телевизионные ролики, продвигающие вакцинацию, выходили на основных госканалах – в федеральном эфире «Первого», «Россия 1», «Россия 24» и телеканала «Мир». Пик кампании пришелся на последний месяц зимы: в январе ролики показали в эфире 701 раз, в феврале – 990, тогда как в марте – всего 291 раз. При этом наибольшее суммарное количество показов пришлось на телеканал «Мир» – 1615 раз, тогда как на «Первом» ролики были продемонстрированы всего 17 раз. В радиорекламной кампании были задействованы исключительно станции, принадлежащие холдингу «Газпром-медиа»: «Авторадио», радио Energy, «Юмор FM» и «Детское радио». Всего в радиоэфире вышло 584 ролика.