Масштабная реклама вакцинации от COVID-19 была бесплатной

По данным Mediascope, телевизионные ролики, продвигающие вакцинацию, выходили на основных госканалах – в федеральном эфире «Первого», «Россия 1», «Россия 24» и телеканала «Мир». Пик кампании пришелся на последний месяц зимы: в январе ролики показали в эфире 701 раз, в феврале – 990, тогда как в марте – всего 291 раз. При этом наибольшее суммарное количество показов пришлось на телеканал «Мир» – 1615 раз, тогда как на «Первом» ролики были продемонстрированы всего 17 раз. В радиорекламной кампании были задействованы исключительно станции, принадлежащие холдингу «Газпром-медиа»: «Авторадио», радио Energy, «Юмор FM» и «Детское радио». Всего в радиоэфире вышло 584 ролика.