Число желающих привиться от COVID-19 выросло после вакцинации Владимира Путина

Число желающих привиться от COVID-19 выросло после вакцинации Владимира ПутинаУпоминаемость вакцинации на телевидении также увеличилась в связи с прививкой президента
После вакцинации президента Владимира Путина в России резко выросло количество желающих вакцинироваться. Об этом «Ведомостям» сказали собеседник, близкий к правительству Москвы, и человек, близкий к администрации президента.
Собеседник «Ведомостей», близкий к столичной мэрии, рассказал «Ведомостям», что число желающих вакцинироваться в столице после того, как прививку сделал президент, резко выросло, особенно в первые три дня после его вакцинации. Ежедневное количество вакцинировавшихся в эти дни в столице выросло в 4 раза, говорит он, – с 8000 до 30 000. «Сейчас число стабилизировалось примерно на цифре 15 000 в день.
Видимо, люди все-таки ждали, когда президент сделает себе вакцину, иначе это не объяснить», – указывает он. Кроме того, повлияли наружная реклама и реклама по телевидению, добавляет собеседник: «Пока президент не сделал прививку, историю с вакцинами особо не разгоняли. Кроме того, ждали, когда вырастет производство вакцины». Департамент здравоохранения не ответил на запрос «Ведомостей» о росте вакцинации в столице.
Собеседник, близкий к администрации президента, связывает рост желающих привиться со стартом информационной кампании по вакцинации, которая началась 20 марта, после того как промышленность развернула широкомасштабное производство вакцины. Вице-премьер Татьяна Голикова 4 апреля сообщала в эфире телеканала «Россия 1» о «резко увеличившемся» числе желающих вакцинироваться, однако она не называла причину этого роста.