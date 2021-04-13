Число желающих привиться от COVID-19 выросло после вакцинации Владимира Путина

Собеседник «Ведомостей», близкий к столичной мэрии, рассказал «Ведомостям», что число желающих вакцинироваться в столице после того, как прививку сделал президент, резко выросло, особенно в первые три дня после его вакцинации. Ежедневное количество вакцинировавшихся в эти дни в столице выросло в 4 раза, говорит он, – с 8000 до 30 000. «Сейчас число стабилизировалось примерно на цифре 15 000 в день.