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Число желающих привиться от COVID-19 выросло после вакцинации Владимира Путина

Упоминаемость вакцинации на телевидении также увеличилась в связи с прививкой президента
Елена Мухаметшина
Согласно неофициальным данным, которые приводит сайт Gogov.ru, резкий скачок вакцинированных произошел в Москве как раз с 17 по 25 марта – с 700 000 до 1 млн человек /Максим Стулов / Ведомости

После вакцинации президента Владимира Путина в России резко выросло количество желающих вакцинироваться. Об этом «Ведомостям» сказали собеседник, близкий к правительству Москвы, и человек, близкий к администрации президента.

Собеседник «Ведомостей», близкий к столичной мэрии, рассказал «Ведомостям», что число желающих вакцинироваться в столице после того, как прививку сделал президент, резко выросло, особенно в первые три дня после его вакцинации. Ежедневное количество вакцинировавшихся в эти дни в столице выросло в 4 раза, говорит он, – с 8000 до 30 000. «Сейчас число стабилизировалось примерно на цифре 15 000 в день.

Видимо, люди все-таки ждали, когда президент сделает себе вакцину, иначе это не объяснить», – указывает он. Кроме того, повлияли наружная реклама и реклама по телевидению, добавляет собеседник: «Пока президент не сделал прививку, историю с вакцинами особо не разгоняли. Кроме того, ждали, когда вырастет производство вакцины». Департамент здравоохранения не ответил на запрос «Ведомостей» о росте вакцинации в столице.

Собеседник, близкий к администрации президента, связывает рост желающих привиться со стартом информационной кампании по вакцинации, которая началась 20 марта, после того как промышленность развернула широкомасштабное производство вакцины. Вице-премьер Татьяна Голикова 4 апреля сообщала в эфире телеканала «Россия 1» о «резко увеличившемся» числе желающих вакцинироваться, однако она не называла причину этого роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных