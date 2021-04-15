Адвокаты на съезде обсудили изменения в кодекс профессиональной этики

15 апреля прошел X Всероссийский съезд адвокатов. На нем утвердили поправки в кодекс профессиональный этики. Большая их часть принималась пакетом, однако четыре поправки были вынесены на отдельное голосование. Одним из самых резонансных дополнений, вынесенных на отдельное голосование, стала поправка о запрете на вмешательство адвоката во внутренние дела других палат, кроме ФПА. Теперь защитники не могут также «призывать к вмешательству органы государственной власти или органы местного самоуправления», цитирует поправки в кодекс этики ТАСС.