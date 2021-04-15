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Адвокаты на съезде обсудили изменения в кодекс профессиональной этики

Они не смогут вмешиваться в дела других адвокатских палат и органов госвласти
Ведомости
fparf.ru

15 апреля прошел X Всероссийский съезд адвокатов. На нем утвердили поправки в кодекс профессиональный этики. Большая их часть принималась пакетом, однако четыре поправки были вынесены на отдельное голосование. Одним из самых резонансных дополнений, вынесенных на отдельное голосование, стала поправка о запрете на вмешательство адвоката во внутренние дела других палат, кроме ФПА. Теперь защитники не могут также «призывать к вмешательству органы государственной власти или органы местного самоуправления», цитирует поправки в кодекс этики ТАСС.

На этот счет председатель адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов отметил, что не понимает, что такое «дисциплинарная ответственность за вмешательство во внутренние дела других адвокатских палат и образований», цитирует его портал legal.report: «Как это соотносится с корпоративной природой адвокатуры? Почему нам навязываются законы фактически полумафиозного мира?»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных