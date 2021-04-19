Алексея Навального перевели в тюремную больницу

Алексея Навального перевели в тюремную больницуНа настроение протестующих повлияет не это, а опасения наказаний, считает эксперт
Роскомнадзор потребовал 19 апреля от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) удалить ролик, в котором юрист фонда Игорь Жданов и руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков призывают сторонников выйти на митинг 21 апреля. Волков и Жданов, находящиеся за рубежом, объяснили свой призыв иском прокуратуры Москвы о признании ФБК и родственных ему структур экстремистскими организациями, а также состоянием здоровья Навального, который с 31 марта держит голодовку.
Правоохранительные органы также призвали граждан воздержаться от посещения анонсированных акций. «В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка», – говорится в обращении МВД, причем агрессивные действия протестующих или попытки спровоцировать столкновения с полицией «будут расцениваться как угроза общественной безопасности».
В свою очередь, в обращении Генпрокуратуры, опубликованном 19 апреля, говорится, что призывы к участию в акциях могут повлечь наказание вплоть до административного ареста по ст. 20.2 КоАПа, неудаление призывов – штрафы по ст. 13.41, а призывы к беспорядкам и вовлечение несовершеннолетних в беспорядки и незаконную деятельность – и уголовную ответственность. 19 апреля УФСИН по Владимирской области сообщило о переводе Навального в больницу для осужденных в другой колонии области – ИК-3, подчеркнув, что с его согласия он получает «витаминную терапию». Однако ФБК не стал пересматривать условия запланированных протестов. На странице в Facebook один из организаторов акций, Волков, назвал больницу ИК-3 «пыточным концлагерем», а также высказал недоверие по поводу информации, предоставляемой ФСИН. От комментариев «Ведомостям» Волков отказался.