Алексея Навального перевели в тюремную больницу

В свою очередь, в обращении Генпрокуратуры, опубликованном 19 апреля, говорится, что призывы к участию в акциях могут повлечь наказание вплоть до административного ареста по ст. 20.2 КоАПа, неудаление призывов – штрафы по ст. 13.41, а призывы к беспорядкам и вовлечение несовершеннолетних в беспорядки и незаконную деятельность – и уголовную ответственность. 19 апреля УФСИН по Владимирской области сообщило о переводе Навального в больницу для осужденных в другой колонии области – ИК-3, подчеркнув, что с его согласия он получает «витаминную терапию». Однако ФБК не стал пересматривать условия запланированных протестов. На странице в Facebook один из организаторов акций, Волков, назвал больницу ИК-3 «пыточным концлагерем», а также высказал недоверие по поводу информации, предоставляемой ФСИН. От комментариев «Ведомостям» Волков отказался.