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Правительство разъяснило просветителям новый закон

Новые жесткие нормы негативно повлияют на настрой ученых
Константин Гликин
Максим Стулов / Ведомости

Правительство 23 апреля опубликовало на портале опубликования нормативных актов для обсуждения проект постановления, регламентирующего работу просветителей. Документ разработан после подписания президентом Владимиром Путиным в начале апреля поправок в закон об образовании, регламентирующих просветительскую деятельность. Эта деятельность ставится в жесткие рамки, потенциально ограничиваются возможности для международных контактов.

В поправках не были разъяснены детали и конкретные формы работы просветителей, теперь они перечислены в проекте постановления правительства. К формам просветительской работы отнесены организация презентаций, лекториев, круглых столов, дискуссий, а также организация размещения или распространения информационно-печатной продукции, в том числе в интернете. Отнесли к просвещению и создание просветительских интернет-порталов. Касаются новые нормы и той просветительской работы, которая проводится в учебных заведениях, научных учреждениях, музеях и т. д. Чтобы вести просветительскую деятельность, физлицу надо будет заключить договор оказания услуг с учебным заведением или учреждением культуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных