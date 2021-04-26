Правительство разъяснило просветителям новый закон

Правительство разъяснило просветителям новый законНовые жесткие нормы негативно повлияют на настрой ученых
Правительство 23 апреля опубликовало на портале опубликования нормативных актов для обсуждения проект постановления, регламентирующего работу просветителей. Документ разработан после подписания президентом Владимиром Путиным в начале апреля поправок в закон об образовании, регламентирующих просветительскую деятельность. Эта деятельность ставится в жесткие рамки, потенциально ограничиваются возможности для международных контактов.
В поправках не были разъяснены детали и конкретные формы работы просветителей, теперь они перечислены в проекте постановления правительства. К формам просветительской работы отнесены организация презентаций, лекториев, круглых столов, дискуссий, а также организация размещения или распространения информационно-печатной продукции, в том числе в интернете. Отнесли к просвещению и создание просветительских интернет-порталов. Касаются новые нормы и той просветительской работы, которая проводится в учебных заведениях, научных учреждениях, музеях и т. д. Чтобы вести просветительскую деятельность, физлицу надо будет заключить договор оказания услуг с учебным заведением или учреждением культуры.