Правительство разъяснило просветителям новый закон

В поправках не были разъяснены детали и конкретные формы работы просветителей, теперь они перечислены в проекте постановления правительства. К формам просветительской работы отнесены организация презентаций, лекториев, круглых столов, дискуссий, а также организация размещения или распространения информационно-печатной продукции, в том числе в интернете. Отнесли к просвещению и создание просветительских интернет-порталов. Касаются новые нормы и той просветительской работы, которая проводится в учебных заведениях, научных учреждениях, музеях и т. д. Чтобы вести просветительскую деятельность, физлицу надо будет заключить договор оказания услуг с учебным заведением или учреждением культуры.