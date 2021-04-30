Адвокат Иван Павлов обвинен в разглашении тайны следствия по делу Сафронова

Что такое «Команда 29»

Правозащитная организация «Команда 29» создана в Петербурге по инициативе Ивана Павлова в 2015 г. Она основана на базе Фонда свободы информации, который в 2014 г. был признан НКО-иноагентом. Название организации отсылает к ст. 29 Конституции России, которая гарантирует свободу мысли и слова и запрещает цензуру.

Юристы правозащитной организации занимаются громкими и значимыми делами, связанными с государственной секретностью. В 2016 г. «Команде 29» удалось добиться прекращения дела Светланы Давыдовой, которую обвиняли в измене родине по 275 ст. УК за звонок в посольство Украины. Адвокаты также смогли приостановить следствие в отношение ученого Виктора Кудрявцева до его выздоровления — Кудрявцева обвиняли в том, что он якобы передал секретные сведения о российском гиперзвуковом оружии бельгийскому Институту гидродинамики им. фон Кармана. 29 апреля Кудрявцев скончался в возрасте 77 лет.

Сегодня среди подзащитных Павлова — Иван Сафронов, которого обвиняют в государственной измене. «Команда 29» также ведет дело о признании Фонда борьбы с коррупцией, уже внесенного в реестр НКО-иноагентов, экстремистской организацией.

В 2015 г. Павлов получил премию Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека «За отстаивание прав человека в суде», в 2018 г. он стал лауреатом премии Human Rights Watch имени Элисон Дес Форджес «Выдающемуся борцу за достоинство и права человека».