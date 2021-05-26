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Якутия пытается принудить работающих граждан к вакцинации

Пока можно говорить лишь о локальном эксперименте
Константин Гликин Елена Мухаметшина
Глава Якутии Айсен Николаев пытается добиться ускорения вакцинации населения /Евгений Разумный / Ведомости

О новых мерах по борьбе с пандемией COVID-19 заявил 25 мая глава Якутии Айсен Николаев. Ранее 19 мая главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева выпустила постановление «Об иммунизации населения». Согласно документу представителям ряда профессий может быть запрещено появляться на работе без прививки.

Речь идет о работах, в частности, связанных с производством продуктов питания, лечением больных и уходом за животными. Для представителей всех других профессий прививка тоже становится обязательной – «в случае невыполнения ими прививки по причине бездействия работодателя и/или работников». Главный санитарный врач региона предписала, что все работники в Якутии должны явиться в прививочный пункт и сделать вакцинацию или оформить мотивированный отказ либо медицинский отвод.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных