Якутия пытается принудить работающих граждан к вакцинации

Якутия пытается принудить работающих граждан к вакцинацииПока можно говорить лишь о локальном эксперименте
О новых мерах по борьбе с пандемией COVID-19 заявил 25 мая глава Якутии Айсен Николаев. Ранее 19 мая главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева выпустила постановление «Об иммунизации населения». Согласно документу представителям ряда профессий может быть запрещено появляться на работе без прививки.
Речь идет о работах, в частности, связанных с производством продуктов питания, лечением больных и уходом за животными. Для представителей всех других профессий прививка тоже становится обязательной – «в случае невыполнения ими прививки по причине бездействия работодателя и/или работников». Главный санитарный врач региона предписала, что все работники в Якутии должны явиться в прививочный пункт и сделать вакцинацию или оформить мотивированный отказ либо медицинский отвод.