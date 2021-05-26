Якутия пытается принудить работающих граждан к вакцинации

Речь идет о работах, в частности, связанных с производством продуктов питания, лечением больных и уходом за животными. Для представителей всех других профессий прививка тоже становится обязательной – «в случае невыполнения ими прививки по причине бездействия работодателя и/или работников». Главный санитарный врач региона предписала, что все работники в Якутии должны явиться в прививочный пункт и сделать вакцинацию или оформить мотивированный отказ либо медицинский отвод.