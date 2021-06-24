Какие признаки экстремизма Мосгорсуд нашел в действиях организаций Алексея Навального

Материалы дела содержат приговор и постановления по делам об административных правонарушениях экстремистского характера в отношении Семена Кочкина, а также Станислава Калиниченко, подтверждает юрист «Команды 29» Максим Оленичев. Кочкин в январе 2021 г. опубликовал пост «Православие или смерть», включенный в список экстремистских материалов, за что его арестовали на семь суток. А Калиниченко в 2015 г. был осужден за пост в твиттере «Брось ходить на митинги и начинай действовать!» (ст. 280 УК о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. – «Ведомости») и оштрафован на 150 000 руб., а также за публикацию изображения, похожего на свастику. Сам он отрицал факт такой публикации. Но ни один из судебных актов не содержит информации о том, что они действовали от имени штабов Навального или по их поручению, а не от собственного имени, подчеркивает юрист.