Якутия стала пионером в области коронавирусных ограничений

Регион не впервые становится первопроходцем в коронавирусных ограничениях. Глава республики Айсен Николаев 25 мая на заседании правительства Якутии заявил об «обязательной» вакцинации отдельных групп населения. Он сослался на постановление главного санитарного врача республики от 19 мая о перечне работ, к которым нельзя допускать без прививок от COVID-19: это производство продуктов питания, лечение больных и уход за животными. Уже вечером 25 мая из пресс-релиза о заседании правительства с участием Николаева убрали слово «обязательная» в описании такого типа вакцинации, а 26 мая глава республики заявил, что принуждения к вакцинации не будет.