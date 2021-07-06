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Якутия стала пионером в области коронавирусных ограничений

В Москве и Санкт-Петербурге пока не вводят ограничения на допуск в госучреждения без QR-кода
Константин Гликин
Андрей Сорокин / РИА Новости

Якутия стала первым регионом, где правительство ввело ограничения на допуск в государственные учреждения для людей без QR-кода (после прививки от COVID-19) или ПЦР-теста (подтверждающего отсутствие заражения коронавирусом). О введении таких мер заявила 5 июля зампред правительства республики Ольга Балабкина, обосновав их ростом заболеваемости в Якутии. 5 июля в регионе было зарегистрировано 99 новых случаев коронавируса, 28 июня – 84. Вакцинацию, по данным Балабкиной, прошло 210 000 из 1 млн жителей.

Регион не впервые становится первопроходцем в коронавирусных ограничениях. Глава республики Айсен Николаев 25 мая на заседании правительства Якутии заявил об «обязательной» вакцинации отдельных групп населения. Он сослался на постановление главного санитарного врача республики от 19 мая о перечне работ, к которым нельзя допускать без прививок от COVID-19: это производство продуктов питания, лечение больных и уход за животными. Уже вечером 25 мая из пресс-релиза о заседании правительства с участием Николаева убрали слово «обязательная» в описании такого типа вакцинации, а 26 мая глава республики заявил, что принуждения к вакцинации не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных