Якутия стала пионером в области коронавирусных ограничений

Якутия стала пионером в области коронавирусных ограниченийВ Москве и Санкт-Петербурге пока не вводят ограничения на допуск в госучреждения без QR-кода
Якутия стала первым регионом, где правительство ввело ограничения на допуск в государственные учреждения для людей без QR-кода (после прививки от COVID-19) или ПЦР-теста (подтверждающего отсутствие заражения коронавирусом). О введении таких мер заявила 5 июля зампред правительства республики Ольга Балабкина, обосновав их ростом заболеваемости в Якутии. 5 июля в регионе было зарегистрировано 99 новых случаев коронавируса, 28 июня – 84. Вакцинацию, по данным Балабкиной, прошло 210 000 из 1 млн жителей.
Регион не впервые становится первопроходцем в коронавирусных ограничениях. Глава республики Айсен Николаев 25 мая на заседании правительства Якутии заявил об «обязательной» вакцинации отдельных групп населения. Он сослался на постановление главного санитарного врача республики от 19 мая о перечне работ, к которым нельзя допускать без прививок от COVID-19: это производство продуктов питания, лечение больных и уход за животными. Уже вечером 25 мая из пресс-релиза о заседании правительства с участием Николаева убрали слово «обязательная» в описании такого типа вакцинации, а 26 мая глава республики заявил, что принуждения к вакцинации не будет.