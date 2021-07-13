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Возвращение беглых бизнесменов застопорилось из-за позиции Генпрокуратуры

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ищет способ возобновить этот процесс
Константин Гликин
Борис Титов ищет способ, как возобновить возвращение преследуемых по сомнительным делам бизнесменов в Россию /Андрей Гордеев / Ведомости

Аппарат уполномоченного по защите предпринимателей объявил о заморозке проекта по возвращению в Россию бизнесменов. Об этом говорится в приложении к докладу бизнес-омбудсмена при президенте Бориса Титова, который он представил президенту Путину 12 июля. В документе (есть в распоряжении «Ведомостей») указано, что решение было принято из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может «гарантировать», что прибывающие на родину бизнесмены не будут помещены под стражу. «Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.

Так называемый лондонский список был создан в 2018 г. по итогам встречи Титова и российских бизнесменов, живущих в Англии. Среди участников той встречи были среди прочих экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, экс-совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов. Титов предложил бизнесменам, которые опасаются возвращения на родину из-за угрозы ареста, приехать на условиях применения к ним меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В ответ бизнесмены должны обещать сотрудничать со следствием. Владимир Путин поддержал инициативу Титова на встрече в 2018 г. и распорядился содействовать в ее реализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных