Возвращение беглых бизнесменов застопорилось из-за позиции Генпрокуратуры

Возвращение беглых бизнесменов застопорилось из-за позиции ГенпрокуратурыБизнес-омбудсмен Борис Титов ищет способ возобновить этот процесс
Аппарат уполномоченного по защите предпринимателей объявил о заморозке проекта по возвращению в Россию бизнесменов. Об этом говорится в приложении к докладу бизнес-омбудсмена при президенте Бориса Титова, который он представил президенту Путину 12 июля. В документе (есть в распоряжении «Ведомостей») указано, что решение было принято из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может «гарантировать», что прибывающие на родину бизнесмены не будут помещены под стражу. «Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.
Так называемый лондонский список был создан в 2018 г. по итогам встречи Титова и российских бизнесменов, живущих в Англии. Среди участников той встречи были среди прочих экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, экс-совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов. Титов предложил бизнесменам, которые опасаются возвращения на родину из-за угрозы ареста, приехать на условиях применения к ним меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В ответ бизнесмены должны обещать сотрудничать со следствием. Владимир Путин поддержал инициативу Титова на встрече в 2018 г. и распорядился содействовать в ее реализации.