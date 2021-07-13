Возвращение беглых бизнесменов застопорилось из-за позиции Генпрокуратуры

Аппарат уполномоченного по защите предпринимателей объявил о заморозке проекта по возвращению в Россию бизнесменов. Об этом говорится в приложении к докладу бизнес-омбудсмена при президенте Бориса Титова, который он представил президенту Путину 12 июля. В документе (есть в распоряжении «Ведомостей») указано, что решение было принято из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может «гарантировать», что прибывающие на родину бизнесмены не будут помещены под стражу. «Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.