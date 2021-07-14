Олимпийцев научили отвечать на вопросы о BLM и харассменте

Олимпийцев научили отвечать на вопросы о BLM и харассментеРоссийских спортсменов в Токио призвали осторожнее относиться к публикациям и общению в соцсетях
Российские спортсмены получили инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио, в том числе в связи с рисками провокаций в соцсетях, а также в СМИ (с копией документа ознакомились «Ведомости»). Олимпийский комитет России (ОКР) разослал инструкцию участникам Игр, которые открываются 23 июля, сообщил один из спортсменов. В пресс-службе ОКР подтвердили подготовку документа.
Провокационные вопросы
ОКР предупреждает спортсменов, что при приближении Олимпиады им будет поступать больше запросов на комментарии и интервью, но такие запросы по злободневным темам «могут носить провокационный характер» и ставить олимпийцев «по незнанию» в неприятное положение: «Информация распространяется очень быстро, а любой неосторожный ответ, на который порой умело могут «развести» специально обученные люди, потом крайне негативно скажется на спортсмене». ОКР уже поступили сигналы о том, что спортсмены сталкиваются с «буллингом со стороны пользователей» в соцсетях, и на такие провокации рекомендуется не поддаваться. Даже на секунду появившаяся информация в соцсетях (даже на эмоциях) может распространиться очень быстро, подчеркивается в инструкции: «Тщательно и внимательно относитесь к тому, что вы пишете, какие фото выкладываете, ставите лайки или оставляете комментарии».
На Олимпиаде, говорится в инструкции ОКР, спортсменам могут быть заданы вопросы на политические темы. Самый простой выход из ситуации, считают в ОКР, это ответить: «No comment». Но некоторые ответы уже подготовлены. Если спортсмена спросят про Black Lives Matter, то он должен объяснить журналисту, что отношение к такому движению – личное дело каждого: «Но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».
Крым, Донбасс и другие подобные вопросы не надо обсуждать, поскольку «спорт должен оставаться вне политики», указали в памятке ОКР. На вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а санкции [против России за допинг] должны комментировать те, кто их вводил. Еще одна тема, которая, по мнению авторов инструкции, будет интересовать СМИ, – это харассмент. На вопросы про домогательства спортсмены должны отвечать, что спортивный мир с такой проблемой справится: «Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах».
В этих Играх россияне будут участвовать не под своим флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Зарубежные и «отдельные российские» СМИ будут спрашивать именно об этом. Олимпийцам рекомендовано говорить, что они все равно представляют свою родину и это большая честь, хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент (вместо него будет играть Первый концерт Петра Чайковского). Россияне будут выступать под флагом ОКР, а не под нейтральным флагом с олимпийскими кольцами, как на зимних Играх 2018 г. в Пхёнчхане.
Рекламная пауза
Атлетам напомнили, что в соответствии с Олимпийской хартией они не могут участвовать в рекламных кампаниях неолимпийских спонсоров в период c 14 июля по 11 августа и должны учитывать это при планировании рекламных постов. Под большие соревнования со спортсменами, как правило, заключаются интегрированные контракты, в которых поддержка брендов в социальных сетях играет значимую роль, говорит директор по маркетингу PRT Edelman Affiliate Андрей Червонский. По его словам, годовой амбассадорский контракт можно оценить в 10 млн руб. и поддержка бренда в соцсетях составляет примерно 30-40% от общей суммы [контрактов]. «И естественно, большая часть постов приходится на время Игр – для наращивания top of mind и намерения совершить покупку», – резюмировал он.
Последние скандалы на Играх с участием российских спортсменов
На летней Олимпиаде 2016 г. украинский гимнаст и чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Олег Верняев рассказал, что ему поступали угрозы после публикации совместного фото с россиянином Никитой Нагорным. Верняев и Нагорный сделали совместное фото из олимпийской деревни летом 2016 г. и подписали его: «Мы с Олегом отвечаем всем хейтерам». В том же году российский теннисист Андрей Кузнецов выложил в соцсетях совместное фото российских и украинских спортсменов. «На самом деле мы все дружим», – написал он в комментарии. Позднее он удалил фото, однако оно уже разошлось по СМИ и блогам. Украинские чиновники отчитали спортсменов и запретили им контакты с россиянами. На зимней Олимпиаде 2018 г. российский скелетонист Никита Трегубов в эмоциональной форме отметил, что спортсмены из США и Великобритании его игнорируют. «Не здороваются, ну и пошли в ****», – сказал Трегубов, посетовав, что такое поведение иностранцев связано с политикой.
Некоторые блогеры-спортсмены, например Юлия Ефимова (плавание) или Ульяна Баташова (пятиборье), вряд ли сильно пострадают из-за ограничений, говорит директор по диджитал брендингового агентства Depot Иван Крапивин: «Почти каждый успешный спортсмен [уже] является амбассадором какого-то популярного бренда. Юлия Ефимова представляет бренд Puma, который входит в список олимпийских спонсоров, т. е. ее активность в социальных сетях не должна пострадать, так как комитет запретил рекламировать только неолимпийских спонсоров».
Новая практика
Перед зимней Олимпиадой в Пхёнчхане 2018 г. издание «Чемпионат.com» публиковало памятку, изготовленную для спортсменов, – правда, в основном по поведению в быту. Источник «Ведомостей», близкий к ОКР, отмечает, что такие инструкции с политинформацией – новая практика для России, на прежних Играх спортсменам подобных памяток не рассылали. Более жесткий подход был в советское время, когда с делегациями спортсменов работали прикомандированные сотрудники КГБ, а для самого выезда за границу на крупные соревнования требовалось пройти согласование в ЦК, добавляет собеседник.
Жесткий инструктаж спортсменов по политическим вопросам был более присущ советской эпохе, соглашается депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Сейчас государство не контролирует поведение спортсменов, они сами во всем разбираются и имеют право на собственное мнение, отличное от мнения большинства, пояснила она. При этом памятки по общению со СМИ для спортсменов, хоть и являются непривычной для России практикой, широко используются на Западе, отмечает Журова.
Источник «Ведомостей» в МИДе сказал, что инструкция для спортсменов – членов команды ОКР с ведомством не согласовывалась.