Олимпийцев научили отвечать на вопросы о BLM и харассменте

Последние скандалы на Играх с участием российских спортсменов

На летней Олимпиаде 2016 г. украинский гимнаст и чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Олег Верняев рассказал, что ему поступали угрозы после публикации совместного фото с россиянином Никитой Нагорным. Верняев и Нагорный сделали совместное фото из олимпийской деревни летом 2016 г. и подписали его: «Мы с Олегом отвечаем всем хейтерам». В том же году российский теннисист Андрей Кузнецов выложил в соцсетях совместное фото российских и украинских спортсменов. «На самом деле мы все дружим», – написал он в комментарии. Позднее он удалил фото, однако оно уже разошлось по СМИ и блогам. Украинские чиновники отчитали спортсменов и запретили им контакты с россиянами. На зимней Олимпиаде 2018 г. российский скелетонист Никита Трегубов в эмоциональной форме отметил, что спортсмены из США и Великобритании его игнорируют. «Не здороваются, ну и пошли в ****», – сказал Трегубов, посетовав, что такое поведение иностранцев связано с политикой.